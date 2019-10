00:03 Uhr

Namensvetter in den Kleeblattstuben

Zweitliga-Duell von zwei punktgleichen Damen-Teams beim BCS

Der württembergische Namensvetter KC Schrezheim II macht seine Aufwartung in den Kleeblattstuben bei den Zweitliga-Keglerinnen des BCS, die nach drei sieglosen Begegnungen nun endlich wieder beide Punkte für sich verbuchen wollen. Das jüngste Duell mit Ulm macht Hoffnung. Hier lieferten die Schretzheimerinnen trotz des Unentschiedens ein großes Spiel ab. Schretzheim und Schrezheim sind aktuell punktgleich (4:4). Der KC tat sich bisher in den Kleeblattstuben immer schwer und ging meist als Verlierer von den Bahnen. Dem Gastgeber bereiten einige angeschlagene Spielerinnen Sorge.

Für die Bayernliga-Herren gilt es, in Durach nachzulegen. Die Allgäuer sind schlecht in die Saison gestartet und haben bisher zu Hause noch kein Land gesehen. Für beide Teams ist dieses Spiel richtungsweisend.

Gut läuft es bisher für die Bezirksoberliga-Frauen. Sie stehen mit 6:2 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz und wollen nun im Heimspiel gegen Obermeitingen (2:6 Punkte) einen weiteren Sieg einfahren.

Nach ihrem überraschenden Erfolg vom Wochenende gehen die Bezirksliga-Männer gestärkt in das Spiel in Kimratshofen. Doch die Allgäuer konnten bisher daheim alle Begegnungen gewinnen. Die Herren III wollen es nach ihrer jüngsten Blamage diesmal zu Hause gegen Munningen besser machen. (hefr)

BCS-Begegnungen: Samstag, 12 Uhr, Durach – Herren I; 14.30 Uhr, Kimratshofen – Herren II; 16 Uhr, Herren III – Munningen III; Sonntag, 12 Uhr, Frauen II – Obermeitingen; 14.30 Uhr, Frauen I – KC Schrezheim II

Am Samstag um 12 Uhr empfängt der Bayernligist Mörslingen die neu formierte Spielgemeinschaft Peiting-Schonau in der Schlössle-Kegelarena. In dieser Konstellation sind die beiden Mannschaften noch nicht aufeinandergetroffen. Doch weder Peiting noch Schongau sind unbekannte Gegner. Die Gäste aus Oberbayern konnten in dieser Saison noch kein Spiel gewinnen. Gestärkt durch den Heimsieg am vergangenen Spieltag strebt der SKK zwei weitere Punkte an.

Anschließend findet um 16 Uhr in der Bezirksoberliga das Derby zwischen dem SKK Mörslingen II und dem SKC Bächingen statt. Die Herren II sind dabei quasi zum Gewinnen verurteilt, um nicht am Ende der Tabelle hängen zu bleiben. Die restlichen Mannschaften des SKK sind an diesem Wochenende spielfrei. (be)

