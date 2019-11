vor 21 Min.

Negativtrend gestoppt

TVD hält nach „taktischem“ 9:4 Tuchfühlung zur Verbandsoberliga-Spitze

Von Fabian Wittke

Weiterhin fehlten dem Tischtennis-Verbandsoberligisten TV Dillingen mit Andreas Brandt und Kapitän Uli Foag zwei wichtige Säulen. Trotzdem gelang gegen die DJK SB Landshut – nach den jüngsten zwei Niederlagen – ein 9:4-Erfolg. Der Negativtrend ist gestoppt, die Tuchfühlung zur Tabellenspitze bleibt erhalten.

Foag ließ sich trotz Verletzung aufstellen und gab alle seine Spiele kampflos an die Gegner ab. Dieser taktische Kniff trug aber letzten Endes seine Früchte. In den Doppeln konnte nur Soma Fekete an der Seite von Benedikt Hirner punkten. Im Einzel zeigten sich neben Fekete und Hirner auch Sandro Hofmann, Matthias Jörg sowie Dominik Keller in blendender Verfassung, sodass nur die kampflosen Spiele von Foag Landshut Punkte brachten. Überraschend klar vollendete dann Hofmann mit seinem zweiten Einzelerfolg die Partie zum 9:4.

Auch die weiteren TVD-Herrenteams zeigten sich in toller Form. Die „Vierte“ rang Favorit TSV Wemding ein Unentschieden ab, während die Herren V (9:6 gegen Bäumenheim), die Herren VI (9:4 gegen Jettingen) und die Herren VII (9:6 gegen Villenbach) für einen wahren Siegesreigen sorgten. Eine bittere Niederlage setzte es für die Damen I in der Verbandsliga. Gegen München-Freimann II unterlagen Dorina Zappe, Jasmin Kaim, Petra Artner und Eva Lodner mit 6:8 denkbar knapp. Ähnliches durchlebte auch die Damen-Reserve beim 4:5 gegen Pöttmes. Ebenfalls in der Verbandsliga sehnen sich die Jungen II nach dem ersten Erfolg. Sie unterlagen Landweid 4:8.

