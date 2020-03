25.03.2020

Neue Mitarbeiterin bei den „Freunden“

Im Aktionsbüro in Dischingen tut sich was

Seit der Gründung der Aktion „Freunde schaffen Freude“ 1984 hat Siggi Feil an der Seite seiner Frau, der Vorsitzenden Inge Grein-Feil, die beständig umfangreicher werdenden Aufgaben der Geschäftsstelle inne. Nun hat Siggi Feil eigentlich das Rentenalter erreicht. Daher lernt er im Laufe dieses Jahres eine Nachfolgerin im neu eingerichteten Büro in der Arche-Begegnungsstätte in Dischingen ein. Mit Steffi Zengerle, 43, aus Hermaringen konnten die „Freunde“ für das sozio-kulturell vielseitige Aufgabenfeld die Stelle besetzen. Die gegenseitige Probezeit läuft Ende März aus. Die gelernte Bankkauffrau mit jahrelanger praktischer Erfahrung im Eventmanagement hat in den aktuell noch zwölf Stunden Arbeitszeit wöchentlich bereits viel Einblick nehmen können. Wenn sich die Corona-Lage wieder beruhigt, werden alle Veranstaltungen laufen – auch dann dank Steffi Zengerle, die als Ehefrau und Mutter von drei Kindern sowie als Gemeinderätin in Hermaringen und neben anderen ehrenamtlichen Aufgaben vorerst maximal 20 Stunden in der Woche arbeiten kann. Der anfallende Arbeitsaufwand wird jedoch mittelfristig einen höheren Einsatz erfordern. Doch ist die Finanzierung der Bürostelle für mehr Aufwand noch nicht geklärt, heißt es in der Pressemitteilung.

Dieser nun wichtigen Finanzierungsbeschaffung widmen sich die Vorsitzende Grein-Feil und der noch länger in einem Mix aus Vollzeit und Ehrenamt aktive Siggi Feil. Mit Spenden durch die Hanns-Voith-Stiftung, die Heidenheimer Volksbank, Büro Jäger und Ordensschwestern konnte bereits ein erfreulicher Grundstock gelegt werden. Den „Freunde“-Verantwortlichen ist klar, dass eine Weiterführung in die Zukunft nur mit der Absicherung der Geschäftsstelle möglich sein kann. (pm)

Themen folgen