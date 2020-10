00:02 Uhr

Neue Tracht für „Egautal“ Dattenhausen

Die Musikvereine aus Dattenhausen und Reistingen werden weiter geeint

Im Zehntstadel in Dattenhausen fand die 59. Jahreshauptversammlung des Musikvereins „Egautal“ Dattenhausen statt. Neben den üblichen Tagesordnungspunkten wie den Berichten des Vorsitzenden, des Schriftführers, der Kassiererin, der Jugendleiterin und der Dirigentin, konnte der Verein in dieser Jahreshauptversammlung etwas Besonderes berichten. So konnte sich der Verein zu seinem diesjährigen 60. Jubiläum den Wunsch einer neuen Tracht für die Herren und neuer Schürzen für die Damen erfüllen. Aber nicht nur, weil die bisherige Tracht mittlerweile in die Jahre gekommen war, sondern vor allem, um nun auf der Bühne mit ihren Musikerkameraden aus Reistingen auch ein einheitliches Bild abzugeben. Damit tragen die „Egautaler Musikanten“ aus Dattenhausen und Reistingen nun nicht nur einen gemeinsamen Namen, sondern auch eine gemeinsame Tracht. Ein Schritt, der die beiden ehemaligen Kapellen nun weiter geeint hat. Ein Dank geht an den Landkreis Dillingen, den Bezirk Schwaben und die Gemeinde Ziertheim, die diesen Schritt laut Pressemitteilung finanziell unterstützt und damit möglich gemacht haben.

Neben der Vorstellung der neuen Tracht hatte Zweite Vorsitzende Verena Voitl auch die Ehre, 34 passive Mitglieder für 25, 30, 40, 50 und 60 Jahre Mitgliedschaft, Treue und Unterstützung zu ehren.

Doch nicht nur passive Mitglieder wurden geehrt. Bei den aktiven Mitgliedern wurden sieben Musiker für ihr langjähriges Mitwirken in der Kapelle geehrt. Jule Burdack, Sarah Datismann, Lukas Hartleitner, Lukas Heiler, Anselm Grube für zehn und Sabrina Wiedemann für 15 Jahre. Besonders durfte der Klarinettist Franz Schiefnetter für 50 Jahre ununterbrochenen, aktiven Musikerdienst im Verein beglückwünscht werden. (pm)

