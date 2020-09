vor 2 Min.

Neustart des Dillinger Amateurfußballs: Das gilt für Vereine und Zuschauer

Nach zehn Monaten Pause liegen an diesem Wochenende die Bälle für Punktspiele in den Fußball-Amateurklassen wieder griffbereit. So wie auf unserem Bild für Schiedsrichter Ulrich Reiner aus Bissingen.

Plus An diesem Wochenende erfolgt auch in den Amateurligen im Kreis Dillingen der von vielen Fans herbeigesehnte Re-Start nach der Corona-Pause. Das müssen Vereine und Zuschauer beachten.

Von Günther Herdin

Ein Großteil der Fußballvereine in der Region freut sich, dass die punktspiellose Zeit nach fast zehn Monaten vorbei ist und der Ball an diesem Wochenende endlich wieder so richtig rollt. Experten sind zuversichtlich, dass mit der Anspannung bei den Begegnungen auch deren Qualität zunehmen wird. Gleichzeitig geben sie aber zu bedenken, dass es einige Zeit dauern wird, bis das Niveau vor dem coronabedingten Abbruch wieder erreicht wird.

Kreis Dillingen: Diese Regelungen gelten nach der Corona-Pause

Maximal 400 Zuschauer sind zu den einzelnen Spielen im Amateurbereich erlaubt, wobei es bei bis zu 200 Besuchern bei den Hygieneauflagen keine zugewiesenen und nummerierten Sitzplätze braucht. Kommen mehr, muss bei einer eventuellen Rückverfolgung nachgewiesen werden können, wer wo gesessen hat. Dass die Besucher am ersten Spieltag nach dem Re-Start in Scharen kommen, davon geht Torwart Tobias Duderstadt vom FC Weisingen nicht aus. „Ich bin jetzt vier Jahre hier beim FC Weisingen, und in keinem einzigen Punktspiel kamen wir auf 400 Besucher“, blickt er zurück. Der erste Gegner des West II-Kreisklassisten am Sonntag ist Reflexa Rettenbach. Ein Team, das die Massen wohl nicht anlocken wird.

Selbst der SC Bubesheim, immerhin Tabellenzweiter in der Bezirksliga Nord, sei kein so großer Zuschauermagnet, glaubt Christoph Krebs vom TSV Wertingen. Dennoch geht der Abteilungsleiter der Zusamstädter davon aus, dass am Sonntag die Ränge einigermaßen gut gefüllt sind. Doch mit mehr als 200 Zuschauern rechnet er nicht. Die Wertinger müssen, wie alle anderen Vereine auch, jeden Besucher namentlich erfassen. Entsprechende Zettel werden auf einem Tisch vor dem Kassenhaus aufgelegt. Beim SV Villenbach (A-Klasse West III) bittet der Vorstand, um Wartezeiten für die Zuschauer beim Einlass zu reduzieren, die Kontaktdatenformulare auf der Startseite der Vereinshomepage (sv-villenbach.de) zu downloaden und ausgefüllt an der Kasse abzugeben.

Bis zu fünfmal auswechseln

Neu in Coronazeiten ist auch, dass in allen Ligen bis zu fünf Spieler ein- oder ausgewechselt werden können. Während man das beim TSV Wertingen bei beiden Seniorenteams – die zweite Mannschaft spielt in der Kreisklasse Nord II – voll ausnutzen will, bringt dem FC Weisingen diese Neuregelung wenig. „Um diesen Vorteil nutzen zu können, ist unser Kader zu klein“, weiß Duderstadt vor allem um die personellen Nöte der Zweiten Mannschaft, die am Sonntag das Vorspiel gegen die Reserve des SC Altenmünster bestreitet.

Apropos Vorspiel: Damit die Vereine nach dem Schlusspfiff der ersten Begegnung an einem Nachmittag genügend Zeit haben, Kabinen und Duschen zu reinigen und neu zu desinfizieren, wurde die Anstoßzeit um 30 Minuten vorverlegt. „Statt um 13.15 Uhr geht es bereits um 12.45 Uhr los“, war es Donau-Kreisspielleiter Franz Bohmann wichtig, hier einen zeitlichen Puffer zu schaffen. Für die SSV Dillingen trifft dies allerdings nicht zu: Sie hat in dieser Woche laut Bohmann ihre Zweite Mannschaft wegen Personalmangel aus dem Spielbetrieb der B-Klasse West III zurückgezogen.

Weitere Empfehlungen und Vorgaben:

Der Bayerische Fußball Verband (BFV) informierte kurz vor dem Re-Start über die aktualisierten Rahmenbedingungen hinsichtlich der Hygieneverordnungen. Nachfolgend einige Auszüge:

Spielbetrieb Bei Problemen mit dem Hygienekonzept ist am ersten Wochenende eine kostenfreie Verlegung möglich. Die Spielleiter müssen kontaktiert werden, falls Spielverlegungen aufgrund von Corona-Fällen im Verein erforderlich sind. Deckelung der Freikarten für Schiedsrichter/BFV-Funktionäre auf zehn Tickets pro Spiel.

Organisatorisches Die maximal zulässige Zuschauerzahl beträgt grundsätzlich 200; es können bis zu 400 Zuschauer zugelassen werden, sofern diese alle auf zugewiesenen und gekennzeichneten Sitzplätzen untergebracht werden. Es sind Namen und Erreichbarkeit aller Personen schriftlich zu erfassen (Mobilnummer oder Mailadresse). Bei mehr als 200 Zuschauern sind die Daten der Sitzplatzbesucher platzgenau zu erfassen, wobei die Erfassung händisch oder digital erfolgen kann.

Empfehlungen für den Spielbetrieb Kein gemeinsames Einlaufen und Händeschütteln, keine Escort-Kids, keine Teamfotos und Eröffnungsinszenierung.

Auswechslungen Aufgrund der Covid-19-Pandemie dürfen in allen Spielklassen fünf Spieler ausgewechselt werden. Um den Spielfluss nicht unnötig zu unterbrechen, kann jedes Team maximal drei Spielunterbrechungen (inklusive Halbzeitpause) für Wechsel nutzen. Nehmen beide Teams gleichzeitig eine Auswechslung vor, verlieren beide jeweils eine Wechselunterbrechung.

Rückwechseln auf Kreisebene In allen Spielen auf Kreisebene (B-Klasse bis Kreisliga), können ausgewechselte Akteure (maximal fünf) auch wieder eingewechselt werden. Davon ausgenommen sind die Relegationsspiele zur Bezirksliga.

Halbzeitpause In der Halbzeitpause verbleiben nach Möglichkeit alle Spieler, Schiedsrichter und Betreuer im Freien. Falls kein Verbleib im Freien möglich ist, muss auf die zeitversetzte Nutzung der Kabinen geachtet und der Mindestabstand eingehalten werden.

