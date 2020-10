vor 33 Min.

Neustart nach schwierigen Monaten

Für die HSG II geht es wieder los, ebenso für die Wertinger Damen. Die durchlebten zuletzt einige Turbulenzen

Die Handballer des TV Gundelfingen bestreiten kommenden Samstag das zweite Heimspiel der Landesligasaison. Gast in der Kreissporthalle ist die U21 des Bundesligisten HC Erlangen. Seit Jahren betreibt der HCE eine herausragende Jugendarbeit. Neben der Bundesligamannschaft kann der HCE eine U23-Mannschaft in der dritten Liga aufweisen und eine U21 in der Landesliga. Aufgrund dieser Konstellation kann nie vorhergesagt werden, welche Mannschaft genau aufläuft. Technisch gut ausgebildet und pfeilschnell werden die Gäste dem TVG sicher alles abverlangen. Der TVG wird auf Rückraumspieler Marco Krumscheid verzichten müssen. Beim vergangenen Auswärtsspiel verletzte er sich am Sprunggelenk und wartet aktuell auf eine genauere Diagnose. Andreas Gutbrod ist diese Woche wieder ins Training eingestiegen, jedoch kommt ein Einsatz am Samstag für ihn zu früh. Anpfiff in der Kreissporthalle ist am Samstag um 17.30 Uhr. Besucher müssen Maske tragen und Abstand halten. Tickets können auf der Homepage reserviert werden. Das Damenspiel entfällt aufgrund der Absage der Gäste. (MSCH)

Mit dem Derby gegen den TV Gundelfingen 2 geht es Samstag um 19 Uhr in der Wittislinger Schulsporthalle wieder los für die Herren 2 der HSG. Gemessen am Ergebnis der Vorsaison treffen die stärksten Mannschaften der Liga aufeinander. Für die HSG beginnt nach fünf erfolgsverwöhnten Jahren unter Trainer Karl Schreitt eine neue Ära. Nach dessen Karriereende führt Interims-Trainer Eric Mair die HSG auf der „Mission Meisterschaft 2021“ an. Auf diesem Weg ist der TVG die erste Standortbestimmung, wo man nach der fast achtmonatigen Pause steht. Die Herren 1 sind dieses Wochenende spielfrei. (CHR)

Am Sonntag startet gegen den VfL Günzburg II auch die Saison für die Wertinger Handball-Damen, die zuletzt Turbulenzen durchlebten. Zum einen fehlte nach der Trennung von Christian Michalke ein Trainer, zum anderen wechselten die ambitionierten Jugendspielerinnen Hanna Fischer und Tamara Cupic nach Günzburg. Außerdem hat sich Lisa Stumpf entschlossen, ihren Platz zwischen den Pfosten zu räumen. In Armin Steininger, einem Urgestein des Wertinger Handballs, wurde ein Trainer gefunden, der seit Juli das Sagen hat und bereits sechs Wochen später die nächste Hiobsbotschaft verkraften musste. Mit Pia Sprater, Mareike Hack, Sarah Hieber und Larissa Unglert verließen weitere Spielerinnen den TSV. Auch davon wollen sich die Mädels nicht unterkriegen lassen. Anpfiff in Günzburg ist um 17 Uhr.

Am Samstag um 17.30 Uhr treten die Herren auswärts gegen den TSV Bobingen II an. Nach der bitteren Niederlage in der Vorwoche wird es für die Zusamstädter erneut eine schwierige Aufgabe. Die Bobinger haben ihre bisherigen zwei Spiele zwar verloren, jedoch äußerst knapp und vor allem gegen Gegner, die um den Aufstieg mitspielen werden. Zudem ist auch bei den Herren die Personalsituation weiter angespannt. Zwar kehrt Martin Straub in den Kader zurück, neben Thomas Reißner, der privat verhindert ist, fällt verletzungsbedingt auch Abwehrchef Max Reiner aus. Inwiefern Michael Gump nach seiner Handverletzung aus der Vorwoche einsatzfähig ist, wird sich erst kurz vor dem Anpfiff zeigen. Nachdem auch die Zweite am Samstag im Einsatz ist und daher nur bedingt auf Spieler zurückgegriffen werden kann, stellt sich die Mannschaft quasi von selbst auf. Die Reserve tritt am Samstag um 19.30 Uhr beim SC Ichenhausen II an. (ANSE)

