Nicht mauern gegen Mauren und ein Matchball für Wertingen

Der TSV will gegen Holzkirchen Bezirksligist werden. Altenmünster II vor dem letzten Schritt in die A-Klasse

Zwei lokale Fußball-Vereinesind noch in der Relegation am Ball: der TSV Wertingen in Sachen Bezirksliga-Aufstieg am Vatertag (17 Uhr) in Donauwörth gegen den SV Holzkirchen und der SC Altenmünster II bereits am heutigen Mittwoch, 18.15 Uhr, in Bissingen gegen den SV Mauren (A-Klassen-Aufstieg).

Den ersten Matchball für die Rückkehr nach drei Jahren Abstinenz in die Bezirksliga haben die Wertinger beim 0:0 gegen den FC Mertingen vergeben. Den zweiten erspielten sie sich durch einen 5:4-Erfolg in der ersten Runde der Relegation gegen den BC Rinnenthal. Diesen zu verwerten gilt es nun am Donnerstag im Duell gegen den SV Holzkirchen. „Die Chancen stehen 50:50“, glaubt Trainer Christoph Kehrle, der allerdings auf den gesperrten Dreifach-Torschützen aus dem Spiel gegen Rinnenthal, Christoph Prestel, verzichten muss. Aus beruflichen Gründen fehlt Florian Prießnitz. Dafür sind der gegen Rinnenthal fehlenden Alexander Wiedemann und Stammtorhüter Mihael Potnar wieder mit von der Partie.

„Es wird langsam Zeit, dass wir wissen, in welcher Liga wir nächste Saison spielen werden“, hofft Kehrle, dass die Entscheidung darüber heute im Stauferparkstadion fällt. Die Euphorie durch den Erfolg gegen Rinnenthal könnte den Ausschlag für seine Truppe geben.

Sollte der TSV Wertingen seinen zweiten Matchball nicht verwandeln, bekommt er durch den TV Erkheim einen dritten: Setzt sich der Vizemeister der Bezirksliga Süd in der Landesliga-Relegation gegen den FC Garmisch-Partenkirchen durch, würde sowohl Wertingen als auch Holzkirchen aufsteigen. An einen vierten und letzten Matchball in einem möglichen weiteren Spiel gegen den Verlierer der Partie TSV Neusäß – TSV Kammlach will man im Lager der Zusamstädter überhaupt keine Gedanken aufkommen lassen. (her)

118 Tore hat die SCA-„Zweite“ in der B-Klasse West IV geschossen. Seine Offensivqualitäten zeigte der Vizemeister auch beim 6:3-Erfolg nach Verlängerung gegen starke Unterliezheimer. Mit Angriffsfußball wollen die Zusamtaler nun die letzte Hürde auf dem Weg in die A-Klasse nehmen. Gegner in Bissingen ist der Vizemeister der B-Klasse Nord, SV Mauren. Angesichts der eigenen Qualitäten in der Offensive möchte Altenmünster auch gegen Mauren nicht mauern und druckvoll nach vorne spielen, wie der scheidende Spielertrainer Julian Henkel angekündigt hat. Nachfolger des zum SV Adelsried wechselnden Henkel wird kommende Saison mit Dominique Haselmeier ein anderer Spieler aus dem aktuellen Kader. „Ob in der B- oder in der A-Klasse, das muss das Spiel gegen Mauren zeigen“, so SCA-Abteilungsleiter Oliver Osterhoff.

Zu den nach dem Spiel gegen Unterliezheim erhobenen Vorwürfen in Leserbriefen, durch den Einsatz von Spielern aus dem Bezirksliga-Kader das Fair-Play mit Füßen getreten zu haben, verweist Osterhoff auf die Spielordnung des BFV: „Daran haben wir uns gehalten“, hat er sich als Verantwortlicher eines kleinen Dorfvereins nichts vorzuwerfen. (her)

