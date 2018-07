vor 56 Min.

Nicht nur stark verjüngt Lokalsport

Beim Fußball-Kreisligisten SSV Höchstädt hat sich in der Sommerpause einiges getan – eine große Herausforderung für den neuen Spielertrainer

Vieles ist anders beim Fußball-Kreisligisten SSV Höchstädt. Mit Ümit Tosun steht ein neuer Trainer auf der Kommandobrücke der Rothosen, und das Spielerkarussell hat sich in der Sommerpause mächtig gedreht. Keine leichte Aufgabe für den Coach, eine schlagkräftige Truppe auf die Beine zu stellen, die am Sonntag (15 Uhr) daheim gegen Altisheim zum ersten Saisonspiel aufläuft.

Die Wechselspiele im Kader sind schon fast frappierend: Zwölf Kicker haben dem Verein ade gesagt. Dem gegenüber stehen 13 Neuzugänge. Auffallend ist dabei, dass neun Youngster aus dem eigenen Nachwuchs ins A-Team aufgestiegen sind. „Da haben wir von unserem zuletzt starken A-Jugend-Jahrgang profitiert“, stellt der Sportlicher Leiter Thomas Korittke erfreut fest. Die neuen externen Kräfte bei der SSV sind Ümit Tosun (SV Westerheim), Johannes Bußhardt (SSV Ulm II), Ibrahim Pirincci (TKSV Giengen) und Isa Karabulut (Birumut Ulm).

Via Anzeige im FuPa angelten sich die Höchstädter ihren neuen Coach Ümit Tosun. Der 32-Jährige, der aus der Ulmer Gegend kommt und als Sportjournalist tätig ist, wurde als idealer Nachfolger für Ex-Trainer Markus Zengerle ausgespäht. „Er ist sportlich sehr kompetent, taktisch geschult und passt zu unserer jungen Truppe optimal“, beschreibt Thomas Korittke den Übungsleiter. Wesentliche Unterstützung erfährt der als Spielertrainer engagierte Tosun vom Trainer der Zweiten Mannschaft, Tobias Herrle, sowie Betreuer Johannes Ebermayer.

In der Kreisliga Nord stellt die SSV mit einem Durchschnittsalter von 23,03 die jüngste Truppe. Andererseits gehen der Mannschaft mit Sebastian Letzing und Patrick Wanek zwei unheimlich erfahrene Kräfte ab. Beide pausieren wegen Verletzungen und fallen nach Korittkes Worten wohl noch auf unabsehbare Zeit aus. Dennoch ist dem Sportlichen Leiter nicht bange: „Die jungen Spieler haben sich in der Vorbereitungsphase mächtig reingehängt und versprechen einen guten Konkurrenzkampf innerhalb des Teams.“ Als zukünftige Führungsspieler werden Florian Kratzer, Sebastian Wanek, Maximilian Veh und Neuzugang Johannes Bußhardt gesehen.

Coach Ümit Tosun hat viel Freude mit der jungen noch unbekümmerten Truppe: „Ein wichtiger Faktor für meinen Wechsel zur SSV ist auch darin begründet, dass ich hier eine Mannschaft habe, die noch entwicklungsfähig ist.“ Dieser Umstand erfreut auch Thomas Korittke, wenngleich ihm der relativ kleine Kader noch Sorge bereitet: „Zwei, drei Verstärkungen wären nicht schlecht. Vor allem sind wir noch auf der Suche nach einem Mann für die Innenverteidigung.“ Ein Minus beim SSV ist, dass man für die kommende Saison mangels Nachwuchs keine A-Junioren stellen wird.

„Wir haben insgesamt neun Testspiele hinter uns gebracht“, bestätigt der Trainer. Also Gelegenheit genug, den neuen Kader auszuloten. Forsche Wechselspiele waren dabei angesagt. Tosun: „Ich habe mir hier ein gutes Bild machen können und kann sagen, dass meine Stammelf mit 13, 14 Spielern schon steht.“ Selbst hält sich der Coach mit Einsätzen zurück, weil ihm ein länger zurückliegender Knorpelschaden noch zu schaffen macht.

Unisono streben die Sportliche Leitung und der Trainer einen einstelligen Tabellenrang in der Kreisliga Nord an. Die enge Geschichte der abgelaufenen Saison mit der nötigen Relegation soll sich nicht wiederholen. Korittke hat eine klare Meinung dazu, warum es letzte Runde nicht so gut lief: „Wir hatten vor allem in der Offensive unsere Probleme. Darauf haben wir nun aber reagiert.“ Viel verspricht er sich nun von Neuzugang Johannes Bußhardt, der in der Vorbereitungsphase noch fehlte. Aber auch die jungen Alban Nuraj und Thomas Junginger lassen aufhorchen. „Es werden drei, vier Teams sein, die in der Liga vorausgehen“, prophezeit Korittke und erwartet aus den ersten vier Pflichtspielen sechs Pluspunkte. (dirg)

Zahlreiche neue Gesichter sehen die SSV-Anhänger in ihrer Mannschaft, die ein weiteres Jahr das Unternehmen Kreisliga angeht. Keine leichte Aufgabe für den neuen Coach Ümit Tosun, die richtige Mischung und Abstimmung zu finden. Gelingt ihm dies, ist das angestrebte Klassenziel aber erreichbar.

