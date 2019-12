vor 5 Min.

Nicht von der Tabelle blenden lassen

Schretzheim spielt zum Start in die Rückrunde beim Tabellenvorletzten Gammelshausen. Doch die Gäste sind gewarnt – ebenso wie die Mörslinger

Zum Start in die Rückrunde müssen die Bundesliga-Keglerinnen des BC Schretzheim beim KV Gammelshausen antreten. Die Württembergerinnen stehen derzeit auf dem vorletzten Tabellenplatz mit 4:14 Punkten. Doch der Schein trügt. Gammelshausen ist weitaus stärker, als es die derzeitige Situation widerspiegelt. Gerade gegen die Kleeblattfrauen konnten sie sich zu Hause immer wieder steigern und machten den Gästen das Leben schwer. Schretzheim ist daher vorgewarnt und will auf jeden Fall seinen guten dritten Platz verteidigen.

Die Bayernligaherren müssen zum Tabellenführer Töging-Erharting. Man darf gespannt sein, wie sich die BCSler dort schlagen, haben sie doch zur Rückrunde einige personelle Veränderungen vorgenommen. Es wird eine schwere Aufgabe, doch Schretzheim stellt sich der Herausforderung.

Zum Spitzenspiel in der BOL der Frauen kommt es zwischen dem Tabellenführer Betzigau und dem BCS. Schretzheim ist als Zweiter dem Spitzenreiter auf den Fersen und kann im Falle eines Sieges selbst die Allgäuer überholen.

Bei den Herren 2 steht in der Bezirksliga ein richtungsweisendes Spiel an.

Die beiden Kellerkinder treffen aufeinander. Schretzheim möchte endlich den ersten Auswärtssieg und die Allgäuer im Schach halten. Doch die schwierigen Bahnen müssen erst einmal gespielt werden.

Auch für die Bezirksligafrauen steht ein schweres Spiel an. Gegen Baar-Ebenhausen 2 hängen die Trauben hoch. Der Heimvorteil sollte genutzt werden. Aber nur mit einer Energieleistung ist hier ein Erfolg möglich.

Die Herren 3 als Tabellenletzter konnten bisher nicht überzeugen. Jetzt bietet sich die Gelegenheit, gegen den Vorletzten ESV Nördlingen 3 die Situation zu verbessern.

Die Jugend ist bei der SpG Donau-Lech der Favorit und sollte als Sieger von den Bahnen gehen. (hef)

Die Spiele: Freitag, 17.30 Uhr: SpG Donau-Lech 1 – BCS; Samstag, 11 Uhr: Durach 2 – Herren 2, 13 Uhr: Frauen 3 – Baar-Ebenhausen 2, 15.30 Uhr: Töging-Erharting – Herren 1, 16 Uhr: Herren 3 – Nördlingen 3; Sonntag, 11 Uhr; Betzigau 2 – Frauen 2, 13 Uhr: Gammelshausen – Frauen 1

Zum ersten Spiel in der Rückrunde ist am Samstag um 12 Uhr der Goldene Kranz Durach in der Schlössle-Kegelarena zu Gast. Die Allgäuer sind derzeit auf dem siebten Tabellenplatz zu finden, der SKK auf Platz zwei. Dies ist jedoch nicht aussagekräftig. Die Duracher konnten letzte Saison die Punkte aus Finningen entführen und haben drei auswärtsstarke Spieler in ihre Reihen. Doch das SKK-Team der Herren I wird nicht klein beigeben und alles dafür tun, um zu gewinnen.

Im Anschluss, um 16 Uhr, spielt der SKK Mörslingen II gegen den Herbstmeister TuS Fürstenfeld-bruck I. Die Spieler um Kapitän Peter Laßmann haben eine schwere Aufgabe vor sich, der sich die Mannschaft hoch motiviert stellen wird. (be)

Die weiteren Spiele: 13.30 Uhr, ESV Nördlingen II – SKK Mörslingen IV; 16 Uhr, ESV Nördlingen I – SKK Mörslingen III

Foto: Karl Aumiller

