vor 24 Min.

Nichts zu erben Lokalsport

Zweitligist TV Dillingen verliert in München klar 1:6

Für die Zweitliga-Badmintoncracks des TV Dillingen ging es am dritten Saisonspieltag zum Aufstiegskandidaten TSV Neuhausen-Nymphenburg. Der gastgebende Favorit gab sich keine Blöße und gewann deutlich mit 6:1.

Von Beginn an war klar, dass für das TVD-Minimalziel von einen Punkt alles glatt laufen muss. Die beiden Herrendoppel (Florian Berchtenbreiter/Sebastian Ames und Michael Teuber/Tobias Güttinger) und das Damendoppel (Annika Oliwa/Stephanie Romen) konnten phasenweise gute Akzente setzen, doch am Ende fehlte das Quäntchen Glück für einen Satz- bzw. Matchgewinn – so gingen alle drei Spiele in drei Sätzen an die Hausherren.

Ähnlich verhielt es sich auch im folgenden Dameneinzel mit Stephanie Romen und im ersten Herreneinzel mit Florian Berchtenbreiter. Die Münchner holten sich jeweils den Sieg mit 3:0 Sätzen. Offen und bis zum Schluss spannend gestaltete sich das Mixed mit Sebastian Ames/Annika Oliwa. Doch auch hier war Fortuna nicht aufseiten des TVD. Ein 2:0-Satzvorsprung konnte am Ende nicht zu einem Sieg ausgebaut werden. Im abschließenden zweiten Herreneinzel stellte Tobias Güttinger seine zur Zeit bestechende Form erneut unter Beweis und holte sich den Sieg in vier Sätzen und somit auch den Ehrenpunkt für den TV Dillingen.

Nach dieser deutlichen 1:6-Niederlage belegt die Bundesligamannschaft aus Dillingen zum Abschluss des dritten Spieltages den achten Tabellenplatz. Bereits in einer Woche geht es weiter mit den Auswärtsspielen gegen den SV Fun-Ball Dortelweil II und den TSV Neubiberg/Ottobrunn. (rost)

Themen Folgen