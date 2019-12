vor 55 Min.

Nichts zu holen

Schretzheimer sind nicht in Form

Die Zweitligafrauen zeigten sich beim KV Gammelshausen nicht von ihrer besten Seite. Es fehlt derzeit beim BCS die mannschaftliche Geschlossenheit. Bezeichnend an diesem Tage war das schlechte Ergebnis im Räumen. Die Württembergerinnen hatten schon zum Start einen Kegelvorsprung von 81 Holz. Bemerkenswert war hier der Punktgewinn von Hochspielerin Giulia Pelger. Sie lieferte sich mit Tina Dworski einen packenden Zweikampf, den sie knapp für sich entscheiden konnte. Im Mittelteil trumpfte Nadine Kußmaul mit dem Partiebestwert von 573 Kegeln auf, was den Einheimischen 45 Kegel einbrachte. Die Differenz konnte aber Jennifer Hollet egalisieren. So stand es vor dem Schlusspart 2:2 /-80. Simone Perzl aber verlor klar. Am Ende stand es 5:3 (13:11/3205:3118). Da half auch die Leistung der besten Schretzheimerin Marion Frey (568) nichts mehr.

Ergebnisse: Mürter – Grauer 1: 0 (3:1/556:474), Dworski – Pelger 0:1 (2:2/538:539), Kußmaul – Weitmann-Griesinger 1:0 (3:1/573:528), Citaku – Hollet 0:1 (0:4/485:531), Kern – Perzl 1:0 (4:0/529:478), Buchholz – Frey 0:1 (1:3/524:568).

Die Bayernligaherren waren beim 6:2 (14:10/3469:3325) beim Tabellenführer auf verlorenem Posten. Töging-Erharting ließ es am Start mit zwei 600-ern krachen und brachte den BCS in arge Bedrängnis. Im Mittelteil legten die Hausherren nach. Alexander Krebs war es vorbehalten, den ersten Mannschaftspunkt zu gewinnen. Vor dem Schlussteil war die Partie längst entschieden. Hier setzte Hochspieler Dennis Zohner noch einen Glanzpunkt. Als bester BCS’ler trumpfte er mit 595 Kegeln auf.

Leserer – Zaschka 1:0 (3:1/613:543), Meixner – M. Krebs 603:541), Siegl – Ruschitzka 1:0 (2:2/583:551), Winkler – A. Krebs 0:1 (2:2/553:567), Weindl – Meißner 1:0 (2:2/533:528), Bauer – Zohner 0:1 (2;2/584:595).

Die BOL-Frauen unterlagen beim Tabellenführer Bezigau 2 mit 5:1 (10,5:5,5/2009:1964). Zum Start sah es noch gut aus. Es stand 1:1 (+26). Hier spielte Angela Hölzle mit 531 Kegeln den Partiebestwert. Der Schlussteil gehörte den Allgäuerinnen. (hefr)

Wild – Kehrle 1:0 (3:1/513:481), Bohlig – Hölzle 0:1 (1:3/473:531), Wolff – Zaschka 1:0 (3:1/507:496), Dreyer – Bibo 1:0 (3,5:0,5/516:456). Herren-Bezirksliga: Durach II – BCS II 1:7 (9:15/3002:3099) Hubrig – Zohner 0:1 (2:2/493:522), Billich – Els 0:1 (1:3/505:517), Schneider – B. Ruschitzka 0:1 (0:4/502:551), Högerl – Grauer 1:0 (3:1/538:479), Albinus – M. Ruschitzka 0:1 (1:3/472:514), Gebele – Schimpp 0:1 (2:2/492:516). Frauen-Bezirksliga: BCS III – Baar-Ebenhausen II 4,5:1,5 (10,5:5,5). Klapperich – Rossgoderer 1:0 (4:0/500:473), Grauer – Donat 0,5:0,5 (2:2/500:500), Klatt – Dauer 0:1 (2:2/473:477), Urban – Kiesewetter 1:0 (2;5:1,5/476:441). Herren-Kreisklasse: BCS III – Nördlingen III 2:4 (5,5:10,5/1837:1927). Stricker – Krieg 0:1 (1,5:2,5/458:477), Oblinger – Gröninger/Blank 1:0 (2:2/448:427), Els – Steinle 1:0 (2:2/492:488), Otter – Scheid 0:1 (0:4/439:535).

