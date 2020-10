vor 22 Min.

Niederlage trotz heftiger Gegenwehr

Holzheim verliert Bezirksklasse-A-Topspiel gegen Rain – Höchstädt jetzt Erster

Von Reinhold Waber

Die Fallzahlen bei Corona steigen wieder, was den Tischtennis-Verband dazu bewog, die Bezirkseinzelmeisterschaften der Jugend in Höchstädt kurzfristig abzusagen. Die Mannschaftswettkämpfe werden jedoch vorerst fortgeführt.

Dabei kassierte der SV Holzheim im Spitzenspiel der Männer-Bezirksklasse A beim TSV Rain trotz heftiger Gegenwehr ein 4:8, was Absteiger SSV Höchstädt den Sprung auf Platz eins ermöglichte (Gegner TTF Unteres Zusamtal trat erneut nicht an). Schon wieder mitten im Abstiegskampf steckt der TV Lauingen nach dem 4:8 in Donauwörth.

In der Bezirksklasse B entschieden die Routiniers vom FC Gundelfingen II alle fünf Fünf-Satz-Spiele beim FC Mertingen II für sich – und damit auch die Gesamtpartie. Die Mannen vom TSV Wertingen überließen hingegen dem TSV Wemding II die Punkte kampflos. Ebenfalls 12:0 endete das Match des Tabellenführers der Bezirksklasse D VfL Zusamaltheim beim SV Holzheim III, allerdings wurde dort regulär gespielt.

Wiederum geschenkt bekamen die Zähler in der Frauen-Bezirksklasse A Süd die Damen vom SV Villenbach II von Mindelzell II, während in der Nordgruppe die Erste schon nach Pöttmes anreisen musste, um sicher 7:2 zu gewinnen. Dasselbe Ergebnis schaffte der TV Dillingen II in Mertingen.

Bei den Buben konnte sich der VfL Zusamaltheim nur kurz an der Spitze der Bezirksklasse A sonnen, nach dem 3:6 gegen Rain fiel man auf Platz drei zurück. In der Bezirksklasse B glich Dillingen IV sein Konto aus, wogegen Lauingen weiter auf den ersten doppelten Punktgewinn wartet. Und in der Bezirksklasse C wurde Tabellenführer Villenbach vom FC Mertingen gestürzt. Foto: P. Kleist

Themen folgen