17:57 Uhr

Niederlagen im ersten Pflichtspiel

Fußball: Nach langen Monaten Corona-Zwangspause geht es für den SV Altenberg und Staufen endlich wieder ernsthaft zur Sache – im württembergischen Bezirkspokal. Mack-Truppe scheitert trotz Halbzeitführung.

Von Christian Schuster

Für den SV Altenberg ( Kreisliga A/III) stand am Mittwochabend bei der eine Fußball-Klasse niedriger beheimateten SGM Auernheim/ Neresheim das erste Pflichtspiel 2020 nach mehrmonatiger Corona-Zwangspause auf dem Plan. Runde eins im WFV-Bezirkspokal war angesagt. Und weil in Württemberg auch Zuschauer erlaubt sind, sogar vor Publikum. 70 Fans in Auernheim sahen einen 2:1-Erfolg der Heimmannschaft.

Auch Staufen ist raus

Parallel zum SVA kickte mit der Eintracht Staufen (Kreisliga B/V) auch das zweite Landkreis-Team, das am WFV-Spielbetrieb teilnimmt. Die Gäste unterlagen 2:5 beim Bezirksligisten TV Steinheim (Eintracht-Tore: Abrahaley Mebrahtom, Florian Fetzer).

Um die Fans nach den Hygieneregeln zu erfassen, waren am Auernheimer Sportplatz-Eingang Helfer postiert, die Name und Telefonnummer registrierten. Dass lange kein Pflichtspielbetrieb möglich gewesen war, wurde auch an den Trainerbänken deutlich, welche mit einer Staubschicht überzogen waren.

Gar nicht eingestaubt präsentierten sich dagegen beide Mannschaften: Die Altenberger legten in der ersten Hälfte los wie die Feuerwehr und stellten zunächst das dominierende Team. Bereits in der 3. Minute tauchte Rettenberger nach schöner Flanke von Jäger vor dem Auernheimer Keeper auf, brachte den Ball aber nicht im Tor unter. In der 6. Minute gab es an der rechten Strafraumkante einen Freistoß für die Gäste, der jedoch in der Mauer hängen blieb. Besser machte es Patrick Leder in der 21. Spielminute, als er nach einer wunderschönen Flanke von Heck sträflich alleine gelassen am Fünfereck den Ball über die Linie drückte – 0:1. In der 36. Minute setzte sich Jäger auf der halbrechten Seite sehenswert durch, scheiterte aber am guten Heimkeeper.

Pausenbesprechung auf dem Spielfeld

Während der Pause mussten sich beide Mannschaften wegen der Hygiene-Vorschriften im Freien auf dem Spielfeld auf die zweite Hälfte einschwören. Das gelang Auernheim offensichtlich besser. Daniel Reichenbach sorgte nach 70 Minuten für den verdienten 1:1-Ausgleich. In der 79. Minute nahm das Unheil für den SVA seinen Lauf: Reichenbach erzielt mit seinem zweiten Treffer sehenswert den 2:1-Endstand für die in der Schlussphase überlegenen Gastgeber.

„Die Wettkampfsituation ist nach der langen Corona-Pause sehr schwierig wieder aufzunehmen. Die Pandemie hat leider alles blockiert, wir mussten beim Training wieder bei Null beginnen. Nach neun Monaten ohne Pflichtspiel wusste von den Spielern keiner genau, wo er steht“, berichtet Altenbergs Trainer Hans Mack: „Am Sonntag beginnt nun unsere Punktrunde in der Kreisliga A. Meine Kicker sind mit sehr viel Herzblut dabei, es sind immer über 20 Mann im Training.“ Mack hat zudem registriert: „Die Jungs suchen die Teamzusammengehörigkeit und die Geselligkeit. Es ist gut, endlich wieder Kicken zu können. Und wunderschön, wieder viele Spiele zu haben, um in den Wettkampf-Rhythmus zu kommen.“

Noch keine Heimspiele in Altenberg

„Wir spielten eine starke erste Hälfte, aber eine nicht zu gute zweite“, bilanziert Torschütze Patrick Leder den Saisonauftakt und hofft, dass ihm Corona keinen weiteren Strich durch die Rechnung macht und bei Milan Heidenheim mit der Punktrunde gestartet werden kann. „Schade ist aber, dass wir im Moment noch nicht zu Hause spielen dürfen, da ja in Bayern Pflichtspiele noch untersagt sind“, stellt Abteilungsleiter Christoph Burkhard fest.

Auch Altenbergs Torwart Alexander Burkhardt „ist richtig froh, dass es endlich wieder mit Pflichtspielen losgeht“. Es benötige freilich eine gewisse Eingewöhnungsphase, ehe man wieder im Wettkampfmodus angelangt sei: „Der Fußball hat sich durch viele Einschränkungen verändert, aber dennoch bin ich glücklich, dass der Ball überhaupt wieder rollen darf.“

