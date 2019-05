vor 29 Min.

Noch einmal zugelegt

Über 400 Starter in Gundelfingen bestätigen das neue Konzept – viele Teams am Start. Und auf der klassischen Zehn-Kilometer-Strecke siegt eine Lokalmatadorin

Von Patrizia Nym

Vor allem die Teams sind es, denen der Nordschwabenlauf seit seiner Neukonzeption als Stadtlauf durch Gundelfingen eine Plattform geben will. Und die bedanken sich und nehmen fleißig teil. Fast 30 6er-Teams meldeten sich an und schließlich überquerten am Samstagnachmittag über 400 Teilnehmer die Ziellinie.

Dass die Firma GTG Bartelt mit Patronin Ilona Bartelt und Teamleiter Christian Schindler gleich 90 Läufer schicken, freute die Veranstalter besonders. GTG stellte dann auch noch das schnellste Team. Josef Gartner als zweitplatzierte Mannschaft hatte die Nase vorn vor dem Nachbarn Gartner Extrusion („Laufen mit Profil“) als Drittplatziertem. Die mit 40 Läufern angereiste BWF aus Offingen will in Zukunft beim Kampf um das Treppchen mitreden können. Die schnellsten Läufer auf dieser 6,6-Kilometer-Strecke waren Andre Lauphahn (TSV Offingen), Marcus Wieszt, Josef Gartner und Florian Kenzle (BWF Envirotec). Bei den Frauen siegte Julia Laub (Josef Gartner) vor Lisa Knöpfle (BWF Profiles II) und Daniela Bader (Eintracht Landhausen).

Den Auftakt in Gundelfingen machten die über 80 Kinder auf den Strecken 1,2 und 3,3 Kilometer. Bei den Buben U8 (1,2 Kilometer) siegten Martin Linda und Karim Hafi vom FC Gundelfingen knapp vor Valentin Janotta (TVG-Handball). Leyla Percuku gewann vor Amelie Renner bei den Mädchen. Lian Ridczewski, Sem Unger und Jonas Beckert belegten die Plätze eins bis drei der Buben U10 (1,2 Kilometer) und Madalena Kebzierska (Rayong LA), Lola Sauter und Wiktoria Kedzierska (Rayong LA) standen bei den Mädchen auf dem Podest. Die Geschwister Kedzierska (Rayong LA) waren die jüngsten Teilnehmer.

Auf der 3,3-Kilometer-Distanz setzte sich eine 4er-Gruppe des FC Gundelfingen ab: Sieger Philipp Link siegte letztlich vor Tom Wiedemann, Luca Mayer und Fabian Bauch. Bei den Mädchen war Sara Weber (TVG-Handball) als Erste vor Liliana Feiste (FC Gundelfingen) und Luisa Zenk im Ziel.

Die klassischen zehn Kilometer sind weiterhin Teil des Nordschwabenlauf-Programms. Dabei steht der Leistungsgedanke weiter im Vordergrund als bei den Teams. Dass Benedikt Nussbaum mit 34:01 Minuten nur Zweiter wurde, zeigt, dass es in Gundelfingen auch Hochleistungssport zu bewundern gibt. Endisu Getachew von der LAC Quelle Fürth siegte fast beiläufig in 33:05 Minuten. Der Dritte Swen Lorenz von der TSG Söflingen lag immerhin noch unter 36 Minuten (35:58). Bei den Frauen gewann Lokalmatadorin Daniela Unger in 40:54 Minuten. Da scheinen die Vorbereitungen auf den Ironman Wirkung zu zeigen. Regina Rettenberger von der TSG Giengen in 43:10 Minuten und Anita Schädel (Triathlon Günzburg) in 44:59 belegten die Plätze zwei und drei.

Der Teamgeist stimmt auch bei den Helfern. Der Rundkurs durch die Innenstadt verlangt allen Beteiligten viel ab. Die Stadtverwaltung mit dem Bauhof, die Bewirtung durch die FC-Jugend oder die Handball-Mädchen als Streckenposten sind dabei nur ein Teil der umfangreichen Aufgabenliste – die auch diesmal zur allgemeinen Zufriedenheit abgearbeitet wurde.

Bildergalerie vom Lauf-Event unter

donau-zeitung.de und „Bilder“

Themen Folgen