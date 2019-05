00:02 Uhr

Norden oder Westen?

Kicklingens Eingruppierung ist noch offen, aber einige Spielerwechsel stehen schon fest

Von Walter Brugger

Die Bilanz war eindrucksvoll: 105:14 Tore, 64 Punkte aus 24 Spielen, noch dazu die ganze Saison über ungeschlagen – besser geht es kaum. Der SV Kicklingen-Fristingen hat die Konkurrenz in der Fußball-Kreisklasse Nord II dominiert und kehrt nach vier Jahren in die Kreisliga zurück.

Ob es die West- oder die Nordgruppe wird, ist noch nicht abschließend geklärt. Trainer Peter Piak rechnet persönlich mit der Eingruppierung in den Norden, selbst wenn im Westen die attraktiveren Derbys anstünden. Doch letztlich freut er sich vor allem über den Aufstieg seiner Truppe, die er auch eine Stufe höher durchaus konkurrenzfähig einschätzt. Was allein schon an der Kicklinger Offensive liegt. Jonas Manier, Piaks Trainerkollege, hat in 23 Spielen 30 Treffer erzielt und 23 weitere SVK-Tore vorbereitet, Stürmer Michael Bihler konnte sogar auf 40 Mal die gegnerischen Keeper überwinden. „Wenn beide von Verletzungen verschont bleiben, sind Manier und Bihler auch in der Kreisliga für mindesten 30 gemeinsame Tore gut“, ist Piak überzeugt, was letztlich schon die halbe Miete für den angestrebten Klassenerhalt wäre.

Verzichten muss der SVK künftig auf Rainer Grimminger (Karriereende) und Dominik Veh (pausiert). Dafür hat der Verein zwei neue Kräfte mit höherklassiger Erfahrung an Land gezogen: Vom FC Lauingen kommen Michael Przyklenk, der dort bereits in der Bezirksliga am Ball war, und Julian Eberhardt. Eberhardt weist sogar Landesliga-Erfahrung aus seiner Zeit beim FC Gundelfingen vor. „Ich hätte gerne noch einen jungen Spieler verpflichtet, aber die sind unglaublich begehrt und daher nur schwer zu bekommen“, so Piak.

