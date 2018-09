vor 33 Min.

Nordschwabens Beste am Netz Lokalsport

Raiffeisen-Team-Cup 2018: am kommenden Wochenende auf der Tennisanlage in Höchstädt

Tennis: Raiffeisen-Team-Cup wird zum 24. Mal ausgetragen. 1850 Euro Preisgeld in Höchstädt wollen gewonnen sein.

Von Julia Däubler

„Runde 24“ im Höchstädter „Raiffeisen-Team-Cup sponsored by KMS“: Kommendes Wochenende findet wieder das alljährliche Turnier auf der SSV-Tennisanlage statt. Dazu treten zum Saisonausklang zwölf Herrenmannschaften aus ganz Nordschwaben an. Der Turniermodus ist an den ehemaligen World-Team-Cup in Düsseldorf angelehnt, die Teams kämpfen um ein Preisgeld von insgesamt 1850 Euro.

Alle Vereine treten mit ihren Topspielern an, was hochklassige und packende Matches verspricht. Als Titelverteidiger geht der FC Gundelfingen ins Rennen, nachdem er sich im Vorjahresfinale gegen den TC Wertingen durchsetzen konnte. Zum Favoritenkreis zählen zudem die Herren des TC Dillingen sowie des TC Donauwörth. Letztere schlugen in der abgelaufenen Saison in der Bayernliga auf und möchten trotz der starken Konkurrenz endlich den fünften Titel. Und die Chancen stehen gar nicht schlecht für Donauwörth.

Interessanter Turniermodus in Höchstädt

Mit den Teams aus Bäumenheim, Höchstädt und Hausen sind weitere Mannschaften aus der Bezirksklasse 2 vertreten. Komplettiert wird die starke Konkurrenz durch den TSV Bissingen, TSV Buttenwiesen, TSV Wittislingen, die in der Kreisklasse 1 aufschlagen, sowie den TSV Unterthürheim und BSC Unterglauheim, die sich in der abgelaufenen Saison schon in der Kreisklasse 2 begegnet sind.

Der Turniermodus ist für die Zuschauer hochinteressant. Jede Begegnung besteht aus zwei Einzeln und einem Doppel. Das Team, das am Ende den Cup hochhalten möchte, muss vier erfolgreiche Begegnungen bestreiten mit insgesamt acht Einzel- und vier Doppelspielen. Am Ende einer langen Tennissaison geht das an die Substanz, trotzdem wird erfahrungsgemäß bis zum letzten Schweißtropfen gekämpft.

Die eigens für das Turnier errichtete Tribüne gewährleistet beste Sicht auf den Wettkampf. Wie jedes Jahr ist der Eintritt kostenlos. Zudem ist für das leibliche Wohl der Spieler und Zuschauer gesorgt. Die Siegerehrung findet am Sonntagabend im Höchstädter Sportheim „Pfalz-Neuburg-Stub’n“ statt.

Themen Folgen