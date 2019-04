08:41 Uhr

Nur das Ergebnis zählt für Glött

Fußball-Bezirksliga Nord: Und das fiel beim Gastspiel in Rain wieder nicht erfreulich aus.

Von Benjamin Rößle

Auch beim TSV Rain II konnte die SSV Glött ihren freien Fall in der Bezirksliga Nord nicht stoppen. Nach dem Schlusspfiff stand ein 3:2 für die Gastgeber. Ob es eine verdiente Niederlage der Aschbergler war oder wieder einmal nur Pech, darüber lässt sich streiten. Was im Fußball letztlich zählt, ist das nackte Ergebnis. Und das stimmte für die Lilien einmal mehr nicht.

Die wenigen Zuschauer sahen einen lauen „Sommerkick“. Glött war zwar bemüht, doch ohne die spielerischen Mittel und genügend Durchschlagskraft. Zahlreiche Passfehler ließen vielversprechende SSV-Angriffe verpufften. Doch auch Rain tat sich an diesem Karsamstag schwer. Ärgerlich für Glött, dass wieder der erste gefährliche Torschuss des Gegners gleich zum Rückstand führte: Die bis dahin gut gestaffelte SSV-Abwehr rückte etwas zu spät heraus, Johannes Böck nutzte die Lücke aus 20 Metern zum 1:0 (13.). Dominik Trenker stand etwas zu weit vor seinem Tor. Der Glötter Stammkepper hatte nach dem Aufwärmen grünes Licht für seinen Einsatz gegeben.

Diesen Rückstand hatte der Gast eigentlich mit aller Macht verhindern wollen, da man Offensiv derzeit kaum Druck aufbauen kann. So auch in Rain. Trenker hielt seine Farben vor der Pause gegen Fabian Fetsch im Spiel. Nach dem Wechsel blieben die abstiegsbedrohten Gäste gegen schwache Platzherren harmlos und kassierten wie aus dem Nichts das 0:2 (Lion Holler). Dennoch steckten sich die Blau-Weißen nicht auf, Dominik Wohnlich verkürzte auf 1:2. Es folgte die stärkste Phase der Schneider-Truppe. Chancen von Espig, Wohnlich und Anger blieben aber ungenutzt. Kurz vor Ende wurde Glött ausgekontert – 3:1 (Astrit Topalaj). Der erneute Anschlusstreffer in der Nachspielzeit durch den eingewechselten Tobias Mielke kam für die SSV zu spät. Es geht weiter Richtung Abgrund.

