vor 50 Min.

Nur eine Siegpartie

Schach: Beim Dillinger 2:6-Schlappe in Augsburg punktet Korbinian Nuber voll – und ein „Junger“ gefällt.

Von Manfred Forscht

Mit nur vier Stammspielern – davon zwei gesundheitlich angeschlagen – war die Begegnung der Schach-Regionalliga Süd-West in Augsburg beim SK Rochade für den SC Dillingen nicht zu gewinnen – 2:6. Es wurde nur eine Partie gewonnen: Am Spitzenbrett zeigte FM Korbinian Nuber eine hervorragende Leistung und schlug Marcus Otte.

Dillingen gesundheitlich gehandicapt

Gesundheitlich gehandicapt waren Vitus Lederle und Arthur Giss. Lederle verlor ohne große Gegenwehr, Giss erreichte ein glückliches Remis. Uli Bäuml verdarb wieder eine „gewonnene“ Partei im Endspiel. Für die Ersatzspieler Wolfgang Bauer und Nicole Nentwig waren die Gegner zu stark. Erstmals in der „Ersten“ spielte Benedikt Tratzmiller. Mit einer bravourösen Leistung errang er ein Remis. Bei 7:7 Punkten rangiert der SCD im Mittelfeld und trifft in der nächsten Runde auf den SF Augsburg , dann voraussichtlich in stärkster Aufstellung mit IM Lilit Mrkchtian und FM Blasius Nuber.

