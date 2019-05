00:04 Uhr

Nur einer schlägt sich durch

Gundelfinger Herren ziehen gegen Pfuhl klar den Kürzeren. Ansonsten stehen klare Erfolge knappen Niederlagen gegenüber

Von Jessica Weber

Nach ihrem knappen Sieg beim Saisonauftakt ließen die Tennis-Herren 30 des FC Gundelfingen auch dieses Wochenende nichts anbrennen und siegten deutlich mit 8:1 gegen den TC Lauingen. Da das Doppel Zähnle/Scheffler beim Stand von 3:3 aufgeben musste, ging nur dieser eine Punkt an die Gastgeber.

Die Herren 60 mussten sich dagegen knapp mit 4:5 gegen Donauwörth geschlagen geben. Im Einzel gewannen Wolfgang Adlassnig und Franz Stark, der im Doppel dann gemeinsam mit Dieter Lang unterlag, während Paul/Lapp und Adlassnig/Wendlinger siegten.

Bei den Herren I konnte lediglich Alexander Daumann sowohl im Einzel und auch im Doppel gemeinsam mit Dominik Förg punkten. Frank Mayershofer unterlag erst nach drei Sätzen 5:10 im Match-Tiebreak, sodass das FCG-Team insgesamt eine deutliche 2:7-Niederlage gegen den TSV Pfuhl wegstecken musste. Die Herren II dagegen drehten das knappe Ergebnis ihres ersten Spieltages und siegten am Sonntag auswärts mit 5:4 gegen Unterthürheim. Im Einzel punkteten Patrik Lorenz, Thomas Häbich und Holger Kapfer, die Doppel Lorenz/Stenke und Bayer/Häbich brachten dann den Gesamtsieg.

Mit 7:2 fiel das Ergebnis der Damen I auswärts gegen den TC Kötz klar aus, wobei drei Einzel erst im Matchtiebreak entschieden wurden. Während Carolin Trittner und Jessica Weber hier als Siegerinnen vom Court gingen, unterlag Ramona Schamberger sowohl im Einzel wie auch im Doppel mit Jessica Weber erst in drei Sätzen. Mit zwei Siegen aus zwei Spielen belegen die Gundelfingerinnen aktuell den ersten Platz in der Kreisklasse 1. Die Damen II mussten auch an ihrem zweiten Spieltag in Wittislingen eine knappe 4:5-Niederlage hinnehmen. Nach den Einzeln stand es 2:4, hier siegten Angelina Stark und Sarah Weber. Zwei der drei Doppel gingen an den FCG: Kathrin Pekar und Sandra Negele unterlagen nach erst in einem nervenaufreibenden Match-Tiebreak mit 12:14.

Bis auf die Junioren kassierten alle FCG-Jugendteams an ihrem zweiten Spieltag Niederlagen. So verlor das Midcourt-Team auch sein zweites Saisonspiel zu Hause gegen Lauingen, die Bambini mussten sich mit 2:4 gegen Donauwörth geschlagen geben und die Knaben unterlagen gegen Inningen klar mit 1:5. Hier sicherte Phillip Link den Ehrenpunkt in einem umkämpften Dreisatzmatch. Bei den Junioren siegten Luca Merenda, Lucas Lindenmayr und Julia Merenda gegen den TC Dillingen II. Da auch beide Doppel jeweils nach drei Sätzen gewonnen wurden, lautete das Ergebnis am Ende 5:1 für den FCG.

