00:02 Uhr

Nur kurze Freude über Führung

Aufsteiger TSV Wertingen wartet weiter auf seinen ersten Saisonerfolg. Beim 1:3 gegen Ecknach aber wieder gute Ansätze gezeigt

Von Michael Thiel

Auch im dritten Bezirksliga-Saisonspiel bleibt Aufsteiger TSV Wertingen punktlos. Nach einer guten ersten Halbzeit und sogar einer zwischenzeitlichen Führung, folgte eine ernüchternde zweite Hälfte samt 1:3-Heimniederlage gegen die Fußballer aus Ecknach. Der Gast feiert hingegen seinen dritten Sieg und grüßt von der Tabellenspitze.

Früh musste Wertingens Trainer Christoph Kehrle reagieren. Manuel Rueß ging in der 14. Minute angeschlagen vom Feld. Dennoch hatten die Hausherren den ersten Durchgang in der Hand. Eine Großchance bot sich Valentin Jaumann in der 23. Minute, doch er zielte knapp am langen Eck vorbei. Auch Lukas Schwarzfischer, der in die Startelf berufen wurde, verpasste die Führung.

Die sollte dann in der 40. Minute fallen, als Christoph Prestel eine Flanke direkt nahm und den Ball ins lange Eck setzte. Das 1:0 hielt allerdings nur kurz an. Nach einem Fehlpass war Spielertrainer Framberger freigespielt worden, der ließ sich die Chance nicht nehmen und traf direkt vor der Pause zum Ausgleich.

Wertingen kam schlecht aus der Kabine und die Gäste zeigten, welche Offensivqualität sie besitzen. Moritz Piller brachte den VfL in der 51. Minute mit Hilfe des Innenpfostens in Führung. Auch danach hatte Ecknach Oberwasser und gute Chancen, die Führung höher zu gestalten. Neun Minuten vor Schluss fiel durch den eingewechselten Lukas Wagner die Vorentscheidung. Eine flache Hereingabe verwandelte er ins kurze Eck – 1:3. Danach warf Wertingen alles nach vorne und versuchte, noch zum Anschlusstreffer zu gelangen. Durch Müller, Jaumann und Eising waren die Möglichkeiten dafür auch da, aber es wollte kein TSV-Tor mehr fallen.

TSV Wertingen: Scherl; Wiedemann, Gallenmüller, Kotter, Schiermoch, Eising, Prießnitz, Rueß (14. Fech/80. Gebauer), Prestel, Schwarzfischer (70. Müller), Jaumann

Tore: 1:0 Prestel (40.), 1:1 Framberger (44.), 1:2 Piller (51.), 1:3 Wagner (81.); Schiedsrichter: Manuel Lösch (TSV Nördlingen); Zuschauer: 250

