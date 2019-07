vor 43 Min.

Oben auf

Wittislinger Herren haben ein siegreiches Wochenende hinter sich

Die Wittislinger Herren sind oben auf und punkten voll – sowohl die „Erste“ als auch die „50er“.

1: TC Weisingen – TSV Wittislingen 4:5. Gegen den Tabellennachbar aus Weisingen startet die erste Herrenmannschaft mit drei Siegen von Thomas Schneider, Alexander Matt und Andreas Mesch in der ersten Runde.

Den vierten Punkt im Einzel holte Fabian Hoffmann. Unerwartet spannend wurden es im Doppel. Das entscheidende Doppel Mesch/Schneider gewann mit 10:3 im Match-Tiebreak.

50: TC Wemding – TSV Wittislingen 3:6. Ebenso auf der Erfolgsspur bleiben die Herren 50. Joachim Kirchner, Holger Oberfrank, Thomas Weihmayer und Jürgen Priller gewannen die Einzel gegen TC Wemding. Zwei weitere Punkte durch die Doppel Priller/Oberfrank (Match-Tiebreak) und Kirchner/Weihmayer führten zum 6:3 Sieg.

Im Auswärtsspiel beim TC Mertingen gewannen im Einzel Elias Stark. Den zweiten Punkt holte Mannschaftsführer Lorenz Lemmer mit seinem Partner Elias Stark im Doppel.

Bei den Juniorinnen gewannen Valentina Weißenrieder, Jana Frömel und Celine Wolf im Einzel. Den vierten Punkt errang in zwei Sätzen das Doppel Frömel/Weißenrieder. Damit holte das Team ihren ersten Sieg. Die Junioren in der Spielgemeinschaft mit dem TC Dillingen holten drei von vier Punkten. In der ersten Juniorenmannschaft gewann David Meier mit Leon Pfeifer im Doppel. In der „Zweiten“ holten Tobias Kränzle im Einzel sowie im Doppel mit Magnus Reisacher die Punkte.

Bei den Herren 65 gewannen Manfred Winkler und Rudi Schäffler ihre Einzel. Durch eine kluge Doppelaufstellung holte man sich den Sieg zum 4:2. (LEMM)

