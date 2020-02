29.02.2020

Ohne den Kapitän in den letzten Test

Der FC Gundelfingen trifft zum Abschluss der Vorbereitung auf Stätzling. Verletzungen trüben die Bilanz

Die anstehenden Hürden sind groß genug. In einer Woche geht es für die Landesliga-Fußballer des FC Gundelfingen beim FC Kempten wieder um Punkte, sieben Tage später steigt das Schlagerspiel gegen den 1. FC Sonthofen im Schwabenstadion. Deshalb wollte FCG-Trainer Martin Weng eigentlich noch ein Testspiel auf dem heimischen Rasen absolvieren, doch die Witterungsverhältnisse lassen dies nicht zu. Deshalb treten die Gärtnerstädter am Samstag (17 Uhr) ein weiteres Mal auf dem Gersthofer Kunstrasen an, diesmal gegen den Bezirksligisten FC Stätzling.

„Die Partie ist ein guter Abschluss der Vorbereitung, Stätzling ist eine spielerisch starke Mannschaft“, lautet das Urteil von Weng, der über die zurückliegenden Wochen ein überwiegend positives Fazit zieht. Der Ehrgeiz seiner Schützlinge sei in jeder Trainingseinheit zu spüren gewesen, die körperlichen Grundlagen für die Frühjahrsrunde wurden gelegt, „weil wir mein Programm nahezu komplett durchziehen konnten.“

Doch es gibt auch Schattenseiten. Da ist einmal die Verletzung von Kapitän Tiemo Reutter, der sich vergangene Woche beim 3:1-Testspielsieg gegen den TSV Gersthofen einen doppelten Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen hat und mindestens vier Wochen ausfallen wird. Umso glücklicher ist Weng über die Winter-Neuverpflichtung David Anzenhofer, „der sich ganz schnell als Führungsspieler herausgestellt hat und selbst im Training vor Ehrgeiz nur so sprüht.“

Das zweite Sorgenkind ist Manuel Müller, von den Fans und Mitspielern in der Winterpause vor Keeper Dominik Dewein und Maximilian Braun zum „FCG-Fußballer des Jahres 2019“ gewählt. Mit seinen elf Saisontreffern war der 31-Jährige maßgeblich am Höhenflug im Sommer und Herbst beteiligt, in der Winterpause konnte Müller allerdings wegen einer hartnäckigen Bauchmuskelverletzung bislang nur eingeschränkt trainieren. Während Müllers nächster Einsatz in den Sternen steht, übt Außenverteidiger Elias Weichler immerhin schon wieder auf dem Platz. „Allerdings noch eingeschränkt, voll einsatzfähig ist er noch nicht“, schränkt Weng ein.

Weng bereitete sich mit seinen Schützlingen in heimischen Gefilden und fand dort insgesamt gute Bedingungen vor. Das Gundelfinger Kreisliga-Team mit dem dort vor Philipp Urban und Fabian Karg zum „FCG-Fußballer des Jahres 2019“ gewählten Bernhard Rembold absolvierte derweil ein Trainingslager im milden spanischen Winter. Das Team um Trainer Florian Strehle war die Woche über in Barcelona, um am 15. März beim TSV Offingen möglichst positiv ins Frühjahr zu starten. (wab)

