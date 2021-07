Olympia

vor 16 Min.

In Tokio für Deutschland siegen

Plus Olympische Sommerspiele: Corona zum Trotz kämpft „die Jugend der Welt“ die nächsten zwei Wochen in Japan um Medaillen und Bestleistungen. 1972 in München gab es für unser Team 13-mal Gold. Wie jetzt die Chancen stehen, beurteilen Sportler aus dem Kreis Dillingen..

Um die halbe Welt müssen die deutschen Sportler reisen, um an den Olympischen Sommerspielen 2020 teilzunehmen - wegen Corona mit einjähriger Verspätung - vom 23. Juli bis 8. August 2021 nach Tokio/ Japan. Auf deutschen Boden fand Olympia letztmals 1972 in München statt. 40 Medaillen gab es damals für Deutschland, 13 davon in Gold. Mit rund 430 Sportlern und Sportlerinnen ist das deutsche Team in Tokio zahlenmäßig wieder genau so stark wie vor 49 Jahren, als der Gastgeber die größte Mannschaft stellte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen