Schöner Dressurtag

Sechs Prüfungen in Zöschingen. Jetzt sind die Springreiter an der Reihe

Mit dem „Dressurtag“ eröffnete der Reitverein Zöschingen seine Turnierwochenenden. Rund 160 Reiter und Reiterinnen zeigten am vergangenen Sonntag bei sechs Prüfungen ihr Können. Höhepunkt des Tages war wieder die Dressur Klasse M*, die Julia Rettenmaier mit Famous Face vom RFV Röhlingen für sich entscheiden konnte. Auch die Reiter und Reiterinnen aus dem Landkreis verbuchten einige Erfolge.

Dieses Wochenende sind nun die Springreiter auf der Reitsportanlage in Zöschingen an der Reihe – von der Führzügelklasse für die ganz Kleinen (Samstag, ab 12.45 Uhr) bis zur Springprüfung der Klasse M* mit Siegerrunde am Sonntagnachmittag ab 16 Uhr.

Dressurreiter-WB E: 1. Verena Hufner, Rigo, RFV Horgau; 3. Sophia Schön, Dancing Delaya, RV Zöschingen; 4. Luzia Weber, Fleck Beauty, RV Zöschingen; 10. Lea Stark, Sterntaler, RV Zöschingen; Dressurreiterprüfung Klasse A: 1. Lilith Kirchner, GWH Oktay, RC RH Zoltingen; 2. Babette Opalla, Daim AT, RSG Ugenhof; 3. Leah-Sophia Dress, Flavour, RFV Essingen; Dressurprüfung Klasse A**: 1. Lilith Kirchner, GWH Okay, RC RH Zoltingen; 2. Antonia Fischer, Maja, RFV Bobingen; 3. Sarah Trost, Violina’s Melody, RFV Essingen; Dressurprüfung Klasse L*: 1. Nicole Bartels, Forever Joy, RSG Ostalb; 2. Antonia Fischer, Maja, RFV Bobingen; 3. Simone Schneider, Dy Lara, RFV Jagstzell; Dressurprüfung Klasse L**: 1. Stefanie Neun, Rigoletta, RFV Heidenheim-Aufhausen; 2. Loreen Epacher, Mefisto, RFV Röhlingen; 4. Natalie Köhler, Fürstin Hababi, RV L-u. Stkr. Dillingen; Dressurprüfung Klasse M*: 1. Julia Rettenmaier, Famous Face, RFV Röhlingen; 2. Verena Lober, Dark Dior, RFV Weißenhorn, 3. Chiara Scheel, Diamond Rose, RFV Jettingen