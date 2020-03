vor 55 Min.

Plötzlich geht die Tür zum Titel wieder auf

Können noch Meister werden: die gut gelaunten BCS-Damen nach ihrem Sieg in Fürstenfeldbruck.

Sportkegeln: Schretzheims Zweitliga-Damen profitieren vom Gammelshausen-Rückzug. Für Mörslingen punkten diesmal nur die Frauen.

Immer wieder Marion Frey: Mit Bahnrekord führte sie die Zweitliga-Keglerinnen des BC Schretzheim zum 5:3-Sieg beim TuS Fürstenfeldbruck (12,5:11,5/3144:3086). Die Kleeblatt-Damen bleiben damit Tabellenführer Ingolstadt auf den Fersen – und haben selbst plötzliche wieder eine Titelchance.

Zu früh hatte sich der Spitzenreiter bereits über seinen Heimsieg gefreut und die Meisterschaft gefeiert. Doch noch ist nichts entschieden. Der KV Gammelshausen hat seine Mannschaft zurückgezogen, alle seine Spiele wurden gestrichen. Ingolstadt verliert dadurch vier, Schretzheim zwei Zähler. Die Differenz beträgt nur noch drei Punkte. Ingolstadt muss nächsten Sonntag noch in Ulm antreten, der BCS empfängt die bereits abgestiegenen Brucker aus der Oberpfalz. Verliert Ingolstadt das Spiel bei gleichzeitigem Sieg von Schretzheim, kommt es in zwei Wochen zum entscheidenden Spiel um die Meisterschaft: Schretzheim muss dann in Ingolstadt ran.

Ergebnisse: Prehl – Perzl 1:0 (2:2/510:508), Horvath – Kopp 0:1 (2:2/512:518), Gastgeb – Bischof 0:1 (1:3/501:540), Kostic – Hollet 1:0 (2,5:1,5/509:506), L. Krüger – Frey 0:1 (2:2/544:573), S. Krüger – Weitmann-Griesinger 1:0 (510:499)

Schretzheim bereit für das Derby

BC Schretzheim: Ihre gute Form bewiesen die Bayernliga-Herren beim 7:1 gegen den Tabellennachbarn MBB-SG Augsburg. Nur Dennis Zohner gab am Start einen Mannschaftspunkt und 30 Kegel ab. Herausragende Akteure waren Alexander Krebs (607 Holz) und sein Bruder Manuel Krebs (595). Schretzheim ist gerüstet für das Derby am Samstag beim Lokalrivalen SSK Mörslingen.

BCS – MBB-SG Augsburg 7:1 (15:9/3416:3296). Zaschka – Krahammer 1:0 (2:2/573:572), Zohner – Sens 0:1 /1:3/510:540), Ruschitzka – Motzet 1:0 (3:1/568:549), A. Krebs – Iwanzik 1:0 (3:1/607:563), Meißner – Dilling 1:0 (2:2/563:562), M. Krebs – Eberlein 1:0 (4:0/595:510)

Die BOL-Frauen lösten ihre Aufgabe mit dem 5:1-Sieg beim Tabellenletzten ESV Augsburg zufriedenstellend. Partiebeste war Angela Hölzle mit 532 Kegeln. Schretzheim II liegt nur einen Punkt hinter Spitzenreiter Meitingen zurück, der am Sonntag in den Kleeblattstuben ran muss.

ESV Augsburg – BCS-Damen I 1:5 (7,5:8,5/1920:1957). Michl – Grau 0:1 (1,5:2,5/431:433), Skupien – Hölzle 0:1 (2:2/511:532), Feiler – Kehrle 1:0 (2:2/491:470), Müller – Zaschka 0:1 (2:2/487:522)

Die BL-Herren haben mit dem 5:3 gegen Senden ihre Chance genutzt, dem drohenden Abstieg doch noch zu entrinnen. In der Zitterpartie war Dennis Zohner als Partiebester (567) am Erfolg beteiligt. (hefr)

Bayernliga-Männer aus Mörslingen verlieren klar

SKK Mörslingen: Bei SKK waren diesmal nur die Kreisliga-Frauen mit einem 5:1 gegen den TV Ingolstadt erfolgreich. Die Bayernliga-Herren unterlagen in Hofdorf 2:6 (3175:3241). Nur Kapitän Bernd Steinbinder konnte dort überzeugen und bestätigt mit 572 Holz seine Klasse. Weber gab sich am Start klar geschlagen geben. Mit einem 1:1 und einem Vorsprung von 17 Kegeln übernahm die Mittelpaarung Markus Fischer und Gerd Häusler das Spiel. Beide verloren ihre Duelle – 1:3. Fabian Frank behauptete sich im Schlusspart, während Büchner gegen den Tagesbesten Christian Fürst keine Chance hatte. Mit dieser Niederlage kann die Mannschaft ihr Saisonziel, einen vorderen Tabellenplatz, nun endgültig vergessen.

Ergebnisse: Kammermeier – Steinbinder 0:1 (0:4/512:572), A. Fürst – Weber 1:0 (3:1/564:521), Seidl – Fischer 1:0 (3:1/507:486), Pflamminger – Häusler 1:0 (3:1/544:525), Fichtl – Frank 0:1 (1,5:2,5/534:547), Ch. Fürst – Büchner 1:0 (4:0/580:524)

Einen Rückschlag im Abstiegskampf der Bezirksoberliga mussten die Herren II mit der 2:6-Schlappe (3062:3173) beim Konkurrenten SV 29 Kempten hinnehmen. Bester SKK-Spieler war hier Uwe Färber mit 528 Holz. Michael Bauer sorgte für den anderen Punkt der Gäste. Eine Verbesserung in der Tabellensituation ist mit dieser Niederlage wieder in weite Ferne gerückt.

Ergebnisse: Reich – Färber 1:0 (2:2/534:528), Friedlein – Weber/Nippert 1:0 (3:1/563:516), Keller – Baur 0:1 (1:3/482:515), Ditz – Engelmayer 1:0 (4:0/594:492), Steck – Laßmann 1:0 (3:1/530:490), Höß – Lang 0:1 (1:3/470:521)

Die „Dritte“ mussten sich Munningen II geschlagen geben. (be)

