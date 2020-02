vor 57 Min.

„Populisten sind Ideologen“

Sebastian Schnoy zündet in Dillingen ein feuriges Plädoyer für Völkerverständigung

Von Erich Pawlu

Schon der Titel weckte Erwartungen. Der Kabarettist Alexander Schnoy beschäftigte sich bei seinem Dillinger Auftritt mit dem Thema „Dummikratie – Warum Deppen Idioten wählen“. Die Zuhörerschaft im restlos ausverkauften Großen Saal des Collegs ließ sich mit Vergnügen über die Varianten aktueller politischer Dummheiten belehren.

Seit 20 Jahren veranstaltet der SPD-Ortsverein mit großem Erfolg Kabarett-Abende jeweils am letzten Faschingswochenende. Beim Jubiläumsabend erinnerte zunächst ein Film an die vielen prominenten Satiriker, die in den vergangenen 20 Jahren für einen Auftritt im Colleg gewonnen werden konnten. Ehrenvorsitzender Hubert Probst und Ursula Poser, stellvertretende Vorsitzende, schufen mit einem fröhlichen Dialog, unterstützt vom Vorsitzenden Tobias Rief, einen heiteren Auftakt zum Hauptprogramm.

Der Hamburger Sebastian Schnoy hat ein paar Jahre Geschichte studiert. Das prägt die Art seines Humors. In die ironischen Analysen aktueller Zeitumstände flocht er immer wieder Bezüge zu historischen Personen ein. Aussprüche von Adenauer und Churchill, Napoleon und Heinrich Mann geisterten durch die satirischen Geschichten, die in der Regel auf eine Schlusspointe zuliefen: Das Wesen der englischen Frau erklärt, dass die Briten zur größten Seefahrernation wurden. Der Besucher eines FKK-Strandes wird zum Anhänger der Vollverschleierung. Eine deutsche Mutter schickt ihr Kind mit der Begründung „Da sind keine Ausländer“ auf eine dänische Schule.

Der muntere Geist dieses konstruktiv eingestellten Spaßmachers saust durch die verschiedensten Protektorate globalen Irrsinns. Als gedankliches Gerüst dient der Vergleich nationaler Mentalitäten. Aber diese deklarierte Gliederung wird immer wieder durchbrochen, weil spontane Einfälle das Konzept infrage stellen.

Den ständig klatschenden Besuchern werden viele neue Erkenntnisse vermittelt: Seinen Aufstieg auf den Brocken würdigte Heine mit dem gereimten Fazit: „Viele Steine, / müde Beine, / Aussicht keine, / Heinrich Heine“. Leonid Breschnew wird zitiert mit dem Ausspruch „Freie Wahlen sind gefährlich. Man weiß nie, wer gewinnt.“ Und auch Sebastian Schnoy findet eine originelle Definition grassierender Dummheit: „20 Prozent der Menschen erzählen Quatsch. Das ist Freiheit.“

Schnoys witziger Monolog, in perfektem Deutsch vorgetragen, erweist sich als ein feuriges Plädoyer für Völkerverständigung. Der Kabarettist hat die Erreichung dieses Ziels mit persönlichen Entscheidungen unterstützt. Seine Ehen mit einer Französin und anschließend mit einer Russin haben zur Geburt von vier gesamteuropäischen Töchtern geführt.

Weil sich Sebastian Schnoy gegen den politischen Mainstream stellt und weil er sich „so gerne reden hört“, kann er sein Versprechen einhalten, nur Dinge zu sagen, die seine Zuhörer noch nie vernommen haben. Sein Weltbild rundet er allerdings ab mit einem Satz, der sich auch in anderen vernünftig gebliebenen Gehirnen entdecken lässt: „Populisten sind Ideologen“.

Abschließend wurde das Team geehrt, das über Jahre dem SPD-Faschingskabarett mit seiner Unterstützung zu seinem permanenten Publikumserfolg verholfen hat. Den größten Blumenstrauß erhielt Ursula Poser als künstlerische Leiterin der Veranstaltungsreihe.

Themen folgen