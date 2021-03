17:49 Uhr

Pralle Reifen, geschmierte Ketten bei den Radlern im Kreis Dillingen

Plus Gemeinsame Ausfahrten sind das Ziel der Bike-Abteilung in Bissingen und Lauingen. Etwas getrübt wird die Freude über das sportliche Frühlingserwachen allerdings durch die Corona-Unwägbarkeiten.

Von Christian Schuster

Die Ketten sind geschmiert, die Reifen aufgepumpt: Ab April starten die Radler der Landkreis-Sportvereine wieder ihre gemeinsamen Ausfahrten. So lautet zumindest der Plan, etwa bei den Bike-Abteilungen des TSV Bissingen und TV Lauingen. Wegen der Corona-Inzidenzzahlen bleiben die Verantwortlichen allerdings auch etwas skeptisch. Abgesehen davon: In Bissingen ist der Bikepark zu jeder Saison zugänglich.

Wenn Ende März die Uhren auf Sommerzeit umgestellt sind, bleibt es abends 60 Minuten länger hell. Eine willkommene Stunde zusätzlich für Feierabendsport unter freiem Himmel. Mildere Temperaturen verdrängen mehr und mehr die winterliche Kälte. Idealen Voraussetzungen, um den eigenen Drahtesel flott und mit viel Bewegung sich selbst fit zu machen. Die ersten Touren können gefahren werden.

Gemeinschaftserlebnis wird vermisst

Einige Radsportler hielten sich zwar über die Wintermonate mit Einzelfahrten in Form, allerdings haben die Sportler nun ein Ziel vor Augen: das lange vermisste Erlebnis einer gemeinsamen Gruppentour. Zum Beispiel im schönen Kesseltal. Zu den Geräuschen des Waldes – dem Singen der Vögel und Rauschen des Windes in den Bäumen – gibt es dann einen weiteren Ton: das quitschende Bremsen der Mountainbiker auf befestigten Waldwegen. Auch die Bissinger Mountainbiker „scharren“ förmlich mit den Pedalen, wenn es bald wieder heißt: Rein in den Wald auf die befestigen Wege, über Wurzeln hinweg, zwischen Baüme hindurch und an aufgeschreckten Hasen vorbei.

„Mit Beginn der Sommerzeitbeginn starten wir wieder mit unseren Montagstouren um 18 Uhr ab dem Sportheim in Bissingen“, sagt Bernd Schiele – und schränkt mit Blick auf die Coronazahlen zugleich wieder ein: „Wenn wir starten wollen, könnte alles wieder verboten sein. Lassen wir uns überraschen und gehen positiv an das Thema ran.“ Der 47-Jährige ist seit 2008 Spartenleiter Rad beim TSV Bissingen.

Bissinger Großevent im September

Bei einer Abteilungsleitungssitzung Ende März soll das weitere Vorgehensweisen abgesteckt werden. Von der Frage, welche Kurse stattfinden und wer welchen Kurs übernimmt bis hin zum Arbeitseinsatz am Bikepark sowie einer groben Planung für das große Sommerevent. „Letzteres soll im September stattfinden. Dann sind zwischen 100 und 200 Biker am Start. Die Teilnehmer werden in Gruppenstärken bis zwölf Personen eingeteilt und auf drei unterschiedlichen Touren durch das Kesseltal geführt“, berichtet Schiele.

Der Bikepark am „Wüterich“ – so wird das Waldeck genannt, an dem der Park gebaut wurde – ist derweil jedenfalls zu jeder Jahres- und Witterungsbedingung geöffnet. „Wenn wir Grünes Licht bekommen für unsere Kurse, werden wir auch wieder Mitgliederzuwachs verzeichnen“, sagt Schiele mit einem hoffnungsvollen Blick auf die Zukunft und die Entwicklung seiner Abteilung.

Auch die Abteilung Ski und Bike des TV Lauingen mit ihren 40 aktiven Bikern steht für den Saisonstart bereit. Der ist für Ostermontag, 5. April geplant – wenn es die Corona-Einschränkungen erlauben. „Ich glaube nicht, dass wir dann starten können“, schränkt Werner Müller ein: „Wir sind aber voller Hoffnung, dass es halt etwas später möglich sein wird.“ Der 76-Jährige ist Organisator für die Montags- und Mittwochsfahrten der TVL-Biker.

Lauinger bieten verschiedene Touren an

Die Lauinger sind, anders als die Bissinger, weniger mit dem Mountainbike, sondern auf der Straße mit ihren Rädern unterwegs. Angeboten werden in der Mohrenstadt Ausfahrten für Jedermann in drei Gruppen. Am Montag strampelt die Gruppe eins mit Rennrad jeweils zwischen 30 und 70 Kilometer weit. In der zweiten Gruppe sind die Mountainbiker auf Strecken von 25 bis 50 Kilometern Länge unterwegs. Die Freizeitradler legen in der dritten Gruppe 15 bis 35 Kilometer auf dem Drahtesel zurück. Zusätzlich gibt es am Mittwoch eine Rennradgruppe, die jeweils zwischen 30 und 80 Kilometer herunterspult.

Außerdem ist den Bikern des TV Lauingen eine viertägige Urlaubsfahrt für Rennradfahrer und Mountainbiker geplant. „Dazu kommen noch zwei Tagesfahrten. Für die Rennradler über rund 125 Kilometer nach Andechs. Die Mountainbiker werden nach Baindlkirch fahren. Das ist ein Pfarrdorf und Ortsteil der Gemeinde Ried bei Aichach- Friedberg.

Die Lauinger Biker freuen sich jedenfalls schon mächtig, möglichst bald wieder auf Tour fahren zu können. „Sport in der Gruppe macht einfach mehr Spaß“, stellt Werner Müller fest.

