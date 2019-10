vor 3 Min.

Primus unter Gleichen

Mörslingen führt Bayernliga-Quintett dank Plus bei den Mannschaftspunkten an

Von Birgit Erdmann

Kegel-Bayernligist SKK Mörslingen gewann mit 6:2 beim SKC Töging Erharting und knüpfte dabei an seine Auswärtsstärke an. Mit einer Mannschaftsleistung zwischen 602 und 538 Holz wurden die Punkte mitgenommen. Tagesbestleistung kegelte freilich der Töginger Karlheinz Leserer (611). Die „Zweite“ holte klar mit 8:0 beim TSV Aichach wichtige Tabellenpunkte. Die restlichen SKK-Mannschaften verloren ihre Partien.

Töging Erharting I – SKK Mörslingen I 2:6 (3340:3465). Zum Start zeigte Bernd Steinbinder mit 602 Kegeln ein sehr souveränes Ergebnis. Thorsten Nippert unterlag, mit 13 Kegeln Rückstand blieben die Mörslinger aber auf Tuchfühlung. Die Mittelpaarung mit Thomas Weber und Gerd Häusler errang beide Zähler und erspielte einen Vorsprung von 71 Holz. Zwar verlor nun Markus Büchner, aber Fabian Frank schob starke 596 Kegel. Am Ende standen 125 Holz mehr auf der Anzeigetafel und somit auch der Sieg für Mörslingen fest. Nun stehen in der Tabelle fünf Teams mit 8:4-Punkten oben, der SKK aber dank zweier Mannschaftspunkte mehr in diesem Quintett ganz vorne.

Ergebnisse: Rösch – Steinbinder 0:1 (1:3/567:602), Weindl – Th. Nippert 1:0 (3:1/586:538), Siegl – Weber 0:1 (1:3/550:580), Meixner – Häusler 0:1 (1:3/517:571), Leserer – Büchner 1:0 (3:1/611:578), Bauer – F. Frank 0:1 (1:3/509:596)

TSV Aichach I – Mörslingen II 0:8 (3068:3311). Zum Start holten Michael Baur und Matthias Nippert (559) ihre Punkte und 73 Plusholz. Uwe Färber und Markus Fischer bauten die Führung souverän aus. Tagesbester Daniel Karmann (564) und Wolfgang Lang konterten die beiden starken Schlusskegler der Gastgeber. Mörslingen konnte die „Rote Laterne“ damit vorerst weiterreichen.

Ergebnisse: Seebach – Baur 0:1 (1:3/515:533), Kappel – M. Nippert 0:1 (0:4/504:559), Kosmak – Färber 0:1 (1:3/501:549), Tuffentsammer/Öchsler – Fischer 0:1 (0:4/461:552), Müller – Lang 0:1 (2:2/541:554), Heil – Karmann 0:1 (1,5:2,5/546:564); Kreisklasse Gemischt: Mörslingen III – Bächingen II 1:5 (1971:2097). J. Brugger – Schenk 0:1 (2:2/499:524), Ritter – Mack 1:0 (2:2/532:516), Veh – Buntz 0:1 (1:3/453:492), Bobinger – U. Niebergall 0:1 (0:4/487:565); Kreisklasse A 1 Gemischt: Rain III – Mörslingen IV 6:0 (1966:1679). Mitschke-Schweiger – Schirmer 1:0 (4:0/501:406), Schmelcher – J. Frank 1:0 (3:1/479:429), Dikautschitsch – Hummel 1:0 (2,5:1,5/481:445), Basting – Körle 1:0 (3:1/505:399)

SKK I – Eitensheim-Lenting I 2:4 (1801:1910). Zum Start sah es für die Frauen des SKK noch ganz gut aus. Christine Bawidamann und Karin Kienberger holten beide Punkte. Doch gegen die Schlusspaarung der Gäste war kein Kraut gewachsen.

Ergebnisse: Bawidamann – Schäffer 1:0 (2,5:1,5/456:456), Kienberger – Harrer 1:0 (3:1/497:444), Laber – Lücking 0:1 (0:4/415:524), H. Erdmann – Meier 0:1 (1:3/433:486) Foto: Karl Aumiller

