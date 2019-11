29.11.2019

Raus aus dem Tabellenkeller

Dillingens Bayernliga-Team freut sich über Heimsieg und Unentschieden

Einen wichtigen Schritt machte am Wochenende die zweite Badminton-Mannschaft des TV Dillingen. Mit gewonnenen drei Punkten kletterte sie aus dem Tabellenkeller der Bayernliga Süd.

Zunächst begrüßten die Dillinger ihre Gäste aus Regensburg. Beide Herren-Doppel siegten, die Damen unterlagen – 2:1. In einem knappen Einzel musste sich Elke Cramer geschlagen geben und es schien spannend zu werden. Alle Herreneinzel gingen dann aber ebenso wie das Mixed Cramer/Heufelder an die Kreisstädter. Endstand: 6:2.

Nächster Gast war dann der TV Augsburg, auch für das Tabellenschlusslicht aus der Fuggerstadt zählt jeder Punkt. So legten sie in den Doppeln richtig los. Das erste Herren-Doppel war umkämpft und ging an den TVA. Das Damen- und zweite Herren-Doppel holte sich aber der TV Dillingen. Im Dameneinzel bezwang Elke Cramer ihre Gegnerin zur 3:1-Führung. In der Folge mussten alle weiteren Herreneinzel an die Augsburger abgegeben werden. Im entscheidenden Mixed zeigten Lilli Cramer und Chris Heufelder eine souveräne Leistung und sicherten das 4:4-Unentschieden.

Auf Vizemeister-Kurs steuert der TV Dillingen III in der Bezirksoberliga. Gegen den ersten Gast Post SV Augsburg III, der nur mit drei Herren antrat, gab es einen 6:2-Erfolg. Nur Benjamin Hoffmann im Spitzenspiel sowie Leonie Steinle verloren ihre Einzel. Direkt im Anschluss spielte Dillingen gegen die auch ersatzgeschwächte Mannschaft des SG Schwabmünchen/Friedberg – und siegte 5:3. Die „Dritte“ bleibt nach diesem Ergebnis auf dem zweiten Platz und ist Vizemeister der Vorrunde. (chh/mst)

