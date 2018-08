vor 39 Min.

Reaktion auf den Rückstand bleibt aus Lokalsport

Der Rasen in Glött ist grün und trotz Hitze in gutem Zustand: das Schiedsrichter-Gespann mit dem beiden Spielführern André Daferner (links/SSV) und Sebastian Kaifer (rechts) vor dem Derby gegen Altenmünster.

SSV Glött leidet im Derby unter einer mangelhaften Offensivleistung. In der Kreisliga Nord übersteht der TSV Wertingen auch sein drittes Spiel ohne Gegentor

Dass die anhaltende Trockenheit auch vielen Fußball-Feldern in der Region inzwischen mächtig zusetzt, wurde am vergangenen Wochenende wieder deutlich: Der Platz knochenhart, das Gras nicht grün, sondern braun und verbrannt – so lautete nicht nur einmal das Urteil. Wie die Lage ist und was die Vereine für einen grünen Rasen auch im heißen Sommer 2018 tun, ist am morgigen Mittwoch in der Donau-Zeitung zu lesen.

Auf fast allen Ebenen enttäuschte die SSVGlött im Bezirksliga-Heimderby gegen den SCAltenmünster. Ausgerechnet im wichtigen Spiel gegen einen Aufsteiger brachten die Lilien kein Bein auf den Boden. Kaum ein Spieler erreichte annähernd seine Form. Das Offensivspiel fand so gut wie gar nicht statt – enttäuschend für den eigenen Anhang. Komplett anders dagegen Altenmünster, das über die Flügel immer präsent und anspielbar agierte. SSV-Trainer StefanSchneider konnte kaum glauben, was seine Truppe da ablieferte, hatte er doch eigentlich das Gefühl, seine Kicker gut vorbereitet zu haben: „Bis zum Rückstand war das ja noch ganz in Ordnung. Doch wenn du dann mit 0:1 in die Pause gehst, erwarte ich in der zweiten Halbzeit eine Reaktion, ein Aufbäumen, ein Team, das alles in die Waagschale wirft und versucht, das Spiel noch zu drehen. Doch davon war heute weit und breit nichts zu sehen.“ Nun betrachtet Schneider die Schonzeit für seine Spieler für beendet: „Das Spiel heute hat deutlich gemacht, dass es derzeit für den einen oder anderen Spieler in der Bezirksliga nicht reicht.“

In der Kreisliga Nord schlagen sich die drei Landkreis-Teams bislang wie erwartet. Mitfavorit TSVWertingen ist weiterhin ohne Gegentreffer und mit dem Start in diese Spielzeit rechts zufrieden. Der 1:0-Erfolg bei Aufsteiger SpVggRiedlingen war verdient, meinte Sportleiter FritzBühringer. Bereits nach vier Minuten hatte Stürmer NicolasKorselt den goldenen Siegtreffer erzielt. Defensiv stand der TSV danach sehr gut. Bühringer: „Solche engen Spiele haben wir in der vergangenen Spielzeit nicht gewonnen.“

Eine Mannschaft, die bereits Federn lassen musste, ist Bezirksliga-Absteiger SVWörnitzstein-Berg. Beim TSVUnterthürheim holten die Wörnitzsteiner aber die drei Punkte. „Man muss einfach sagen, dass die Gäste vor dem Tor cleverer waren“, zieht Unterthürheims Abteilungsleiter StefanMayershofer ein Fazit. Seine Truppe um Spielertrainer ChristophWirth habe aber gut gekämpft. Am kommenden Sonntag steht das Derby auf dem Wertinger Judenberg an. Unterthürheim steht damit nach drei Spielen bei drei Saisonpunkten, die SSVHöchstädt nach dem 2:2 gegen Hainsfarth bei vier.

Die Schwester-Gruppe Kreisliga West sah derweil drei Landkreis-Sieger, wobei der FCLauingen mit seinem 7:1-Erfolg in Waldstetten herausstach. Der TSVHaunsheim und der BCSchretzheim feierten ebenfalls Auswärtssiege. Nur die U23 des FCGundelfingen hatte Heimrecht – und unterlag unglücklich dem Titelanwärter von der SG Reisensburg-Leinheim. (gül/wab/fm)

Themen Folgen