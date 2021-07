Bayerische Titelkämpfe im Distanzreiten in Fristingen

Plus Pferdesport: Wettbewerbe im Distanzreiten am Samstag und Sonntag – mit zwei Lokalmatadorinnen.

Mit einem Jahr „Corona-Verzögerung“ findet am Sonntag, 1. August, der 3. Donautal-Distanzritt statt. Neben einem Einführungsritt (40 Kilometer), einem Kurzdistanz- (61) und einem Mitteldistanzritt (80) findet dieses Mal auch die bayerische Meisterschaft mit Start und Ziel in Fristingen statt.