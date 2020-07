vor 22 Min.

Relegation gegen Werder Bremen: Mit dieser Startelf tritt der FCH an

In der Relegation heute Abend spielt der 1. FC Heidenheim gegen Werder Bremen um den Aufstieg in die erste Liga. Das ist die Startelf für das Relegationsspiel.

Der 1. FC Heidenheim will die schon jetzt erfolgreichste Saison seiner Vereinsgeschichte mit dem erstmaligen Aufstieg in die Fußball-Bundesliga krönen.

Relegation Bremen - Heidenheim heute live im Ticker

Im Relegations-Hinspiel beim SV Werder Bremen geht es für den schwäbischen Zweitligisten heute Abend darum, sich eine gute Ausgangsposition für das zweite Aufeinandertreffen vier Tage später zu erarbeiten. Der langjährige FCH-Trainer Frank Schmidt betrachtet die K.o.-Spiele gegen die Hanseaten als "Lebenschance".

Hier lesen Sie, wie Sie die Relegation zwischen Werder Bremen und Heidenheim live im TV sehen.

Wie in den internationalen Wettbewerben wird auch die Relegation um den letzten freien Platz in der Fußball-Bundesliga zwischen Werder Bremen und dem 1. FC Heidenheim mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Zudem gilt die Auswärtstorregel, das heißt, bei Gleichstand zählen auswärts erzielte Tore im Gesamtergebnis mehr als zu Hause erzielte Treffer.

Dass der 1. FC Heidenheim eine derart erfolgreiche Saison spielt und nun sogar in der Relegation um den Aufstieg in die Bundesliga antritt, war so nicht absehbar. Der Ex-Heidenheimer Florian Niederlechner, mittlerweile Spieler im Kader des FC Augsburg, zeigte sich überrascht: "Wenn mir vor der Saison jemand erzählt hätte, dass Heidenheim in die Relegation kommt, hätte ich gesagt: Spinnt ihr?!", sagte der Stürmer gegenüber dem Kicker.

Bremen - Heidenheim in der Relegation: Das ist die Startelf des 1. FCH

Heute Abend darf der 1. FC Heidenheim zunächst auswärts gegen Werder Bremen ran - und will sich eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Montag verschaffen. Dann könnte der FCH in der Heidenheimer Voith-Arena den Aufstieg besiegeln. (AZ/dpa)

So tritt der 1. FC Heidenheim heute Abend bei Werder Bremen an:

Die Aufstellung wird heute Abend circa eine Stunde vor Spielbeginn bekannt gegeben.

So tritt Werder Bremen heute Abend gegen den 1. FC Heidenheim an:

Die Aufstellung wird heute Abend circa eine Stunde vor Spielbeginn bekannt gegeben.

