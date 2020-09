vor 51 Min.

Richard Nagel top

AH-Nussknackerturnier in Lauingen

Das alljährlich ausgetragene AH-Nussknacker-Turnier des TC Lauingen lockte bei idealem Wetter 24 Tennis-Cracks zu der Anlage an der Segrépromenade. Zuschauer waren unter anderem Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller, Zweiter Bürgermeister Albert Kaiser und Dritter Bürgermeister Dietmar Bulling.

Die Doppelbegegnungen wurden jede Runde neu ausgelost, sodass kein Teilnehmer mehrere Spiele mit demselben Partner machte. In jeder Begegnung wurde so lange gespielt, bis eine der Mannschaften 21 Punkte erreicht hatte. Am Ende standen Richard Nagel, Reinhard Baierl und Reinhold Hochstädter mit jeweils 147 Punkten an der Spitze. Da alle drei dieselbe Punktzahl hatten, musste das Streichergebnis entscheiden. So siegte Richard Nagel. Reinhard Baierl belegte vor Reinhold Hochstädter den zweiten Platz. Die Siegerehrung führten die Turnierleiter Herbert Wagner und Helmut Priller durch. (pm)

