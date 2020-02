vor 37 Min.

„Ritterburg“ gestürmt

TTF-Nachwuchs überrascht

Den vierten Tischtennis-Sieg im vierten Rückrundenspiel der Damen-Bezirksklasse A holte der TV Dillingen II gegen Biberbach – und musste dennoch Rang zwei wegen des schlechteren Spielverhältnisses an den FC Mertingen abtreten, der bei Villenbach III haushoch gewann.

Eine kleine Sensation schafften die Buben der TTF Unteres Zusamtal, die dem Spitzenreiter der Bezirksklasse B, SV Kaisheim, in dessen „Ritterburg“ die erste Saisonniederlage beibrachten. Pech hatte Dillingen IV beim knappen 7:9 gegen Rain II in der Herren-Bezirksklasse A. Besser lief es da schon bei der „Fünften“, die ihren zweiten Platz der BK B durch ein 9:2 gegen Holzheim II festigte. Noch deutlicher endete das Lokalderby zwischen Wertingen und den abstiegsgefährdeten Binswangern. Gundelfingen III arbeitet sich hingegen allmählich aus der Abstiegszone der Bezirksklasse C heraus (9:1 gegen Binswangen II). In der 3er-Liga konnte auch der SV Holzheim III die Siegesserie des Ersten Donauwörth II nicht stoppen. (rw)

