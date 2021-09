Spieler prügeln sich: Fußballspiel in Zusamaltheim wird abgebrochen

Das Spiel der Fußball-Reserven in Zusamaltheim ist aus komplett aus dem Ruder gelaufen: Die Partie Zusamaltheim II gegen Roggden II musste abgebrochen werden - weil die Fäuste flogen.

Im Fußballderby der Reserven-Gruppe A-Klasse West III zwischen dem VfL Zusamaltheim II und dem SV Roggden II kam es laut Polizeibericht am Samstagnachmittag in der 33. Minute der zweiten Halbzeit beim Stand von 3:1 für die Gastgeber zwischen jeweils zwei Spielern der beiden Mannschaften zu einer massiven körperlichen Auseinandersetzung. Die beiden Beschuldigten im Alter von 31 und 23 Jahren schlugen, so die Polizei, mit ihren Fäusten auf die 25- und 21-jährigen geschädigten Fußballspieler ein. Der genaue Sachverhalt muss noch geklärt werden.

Schlägerei bei Fußballspiel in Zusamaltheim: Nase, Wange und Schulter lädiert

Der 21-jährige Mann erlitt vermutlich einen Nasenbeinbruch. Bei dem 25-Jährigen wurde ein Hämatom am linken Wangenknochen und vermutlich eine ausgekugelte Schulter festgestellt. Eine Behandlung der Geschädigten im Krankenhaus Wertingen war erforderlich. Der Schiedsrichter brach das Spiel ab. (dz)