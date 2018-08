SC D.L.P. und Eintracht T.R.B.

Fußball: Wenn Mannschaftsnamen alle Tabellen sprengen...

Mei, das waren noch Zeiten! Die guten. Die alten. Als es aufs Spargeld Pluszinsen gab. Freunde noch in überschaubarer Zahl und physisch vorhanden waren. Automotoren brummbrumm machten. Und der Fußball-Verband von „Fußballern“ regiert wurde. Nicht von Politikern und Juristen.

Aus diesen guten alten Zeiten stammt auch die klassische Tabelle: eine Zeile pro Mannschaft, in der Vereinsname, Zahl der Siege, Remis, Niederlagen, Tore und Punkte platz fanden. Dass die Zeiten auch an der Kicker-Basis nicht mehr ganz so phänomenal sind (Stichworte: demografischer Wandel, geändertes Sozial- und Freizeitverhalten), zeigt der Blick auf die aktuellen BFV-Ranglisten der unteren Ligen, wo eine Zeile mithin nicht mal mehr für eine Mannschafts-Bezeichnung langt. Grund sind die zahlreichen Zusammenschlüsse und Spielgemeinschaften. Was zu wahren Namen-Würmern bzw. rätselhaften Abkürzungen führt.

An die FC PUZ haben sich die regionalen Fans ja längst gewöhnt und wissen das putzige Kürzel zu deuten: FC Pfaffenhofen-Untere Zusam (ehemals TSV Lauterbach und TSV Buttenwiesen). Doch was verbirgt sich hinter dem Sportclub D.L.P. oder der Eintracht T.R.B.? Hier leistet die Heimatzeitung wieder einmal vorbildliche Aufklärungsarbeit: der FC Pfäfflingen-Dürrenzimmern samt SpVgg Löpsingen sowie die Eintracht der Fußballer aus Tagmersheim, Rögling und Blossenau! Griffige Kürzel werden derweil noch gesucht für die SG TSV Mödingen-Bergheim/SSV Finningen, SG Reutern/Zusamzell-Hegnenbach, SG Röfingen/Konzenberg/Mönstetten II, SG Eggelstetten/Oberndorf/Bäumenheim oder die SG TSV Gundelsheim/FC Weilheim-Rehau.

Und was bringt die Zukunft? Wir haben uns in die BFV-Rechner eingehackt und verraten es: Mannschaftsbezeichnungen, die sich aus den Spielernamen zusammensetzen: wie die MKSG (Multi-Kulti-Spielgemeinschaft) Huber/Müller/Meier/Mayer/Mair/Muhammed/Schwarz/Weiß/Klein/Groß/Gültürk II … zum Beispiel.

