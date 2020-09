vor 36 Min.

Saisonauftakt nach Maß

Schretzheims Zweitligafrauen starten mit zwei Rekorden

Besser konnte der Start in die Bundesligasaison für die Schretzheimer Frauen nicht laufen. Beim Lokalderby in Burgberg trumpften sie mit einem neuen Bahnrekord und eigenem Mannschaftsrekord auf (3366). Beeindruckend war vor allem die geschlossene Mannschaftsleistung.

Den Gastgeberinnen merkte man die Nervosität an, war für sie als Aufsteiger das Bundesligageschehen Neuland. Doch gleich zum Start holte ihre stärkste Spielerin Andrea Ulbrich gegen Monika Kopp den ersten Mannschaftspunkt. Sie profitierte hier vor allem im 4. Satz von drei Neunern und einem Achter in Folge im Räumen. Dadurch kam die Schretzheimerin nicht mehr heran und musste nach 2:2 SP das Spiel abgeben. Leichter hatte es Simone Perzl. Sie gewann klar in vier Sätzen. Somit stand es nach der Startpaarung 1:1 (+39). Im Mittelteil setzte Schretzheim die Zeichen auf Sieg. Jennifer Hollet und Christina Bischof ließen hier klar erkennen, wer als Sieger von den Bahnen gehen würde. Der BCS führte nun klar mit 3:1 (+123). Doch die Württembergerinnen gaben sich noch nicht geschlagen und konnten zum Schluss nochmals zwei starke Akteurinnen aufbieten. Marion Frey tat sich hier auf den Asphaltbahnen schwer. Trotz der besseren Gesamtholzzahl (565:550) musste sie Natalie Prchal mit 3:1 Satzpunkten ziehen lassen. Doch Nicole Weitmann-Griesinger ließ dann am Sieg des BCS keine Zweifel mehr aufkommen. Sie spielte vier hervorragende Sätze und legte mit 592 Kegeln den Partiebestwert auf. Der Einstand in die neue Saison ist damit mehr als gelungen. Aufsteiger Burgberg hielt zwar lange Zeit mit, musste aber am Ende die Übermacht von Schretzheim anerkennen. Es gilt nun kommenden Sonntag nachzulegen. Dann steigt das Derby gegen den alten Erzrivalen und Namensvetter KC Schrezheim II. (hefr)

FV Burgberg – BC Schretzheim 2:6 (6:16/3191:3366): Andreas Ulbrich – Monika Kopp 1:0 (2:2/568:556), Karin Neumaier – Simone Perzl 0:1 (0:4/500:551), Christa Ludwig – Jennifer Hollet 0:1 (0:4/505:564), Lucia Kastler – Christina Bischof 0:1 (1:3/513:538), Natalie Prchal – Marion Frey 1:0 (3:1/550:565), Ina Stegmaier – Nicole Weitmann-Griesinger 0:1 (0:4/555:592).

