vor 34 Min.

Sauter und Heisele zur Tatenlosigkeit verurteilt

Profisport: Warum Biathletin Marina Sauter und Golfer Sebastian Heisele noch immer auf ihre ersten Saisonwettkämpfe warten müssen.

Von Günther Hödl

Der letzte Wettkampfeinsatz von Marina Sauter liegt schon Monate zurück – anfangs September bei der deutschen Meisterschaft auf Rollerski in Altenberg/Sachsen. Seitdem durfte die Biathletin zwar trainieren, doch die Möglichkeit zu Teilnahme an Rennen hatte sie diesen Winter noch nicht. Auch ein anderer Profisportler aus dem Landkreis Dillingen wartet noch auf seinen ersten Saisonstart: Golfer Sebastian Heisele.

Zwei IBU-Cup-Wochenenden im Bayerischen Wald standen zuletzt auf dem Terminplan der „Zweite Liga“ des internationalen Biathlon-Sports. Bei den Damen wäre Marina Sauter gerne eine der acht deutschen Starterinnen gewesen. Doch die Bächingerin hatte diese Saison noch keine Chance, sich für den IBU-Cup-Kader zu empfehlen – weil alle bisherigen Qualifikationsrennen aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt wurden. Zuletzt fiel eine Veranstaltung im Garmisch-Partenkirchen der dort aufgetretenen Virus-Mutation zum Opfer.

Sauter: "Es macht weiterhin Spaß"

„Beim Training in Seefeld und Kaltenbrunn haben wird top Bedingungen, es macht weiterhin Spaß“, stellt die 23-Jährige grundsätzlich fest. Sie befindet sich in guter Form, hatte in den vergangenen Monaten keine Krankheiten oder Verletzungen zu beklagen – und hofft nun, dass die für Ende Januar angesetzten Rennen am Arber (Deutschland-Cup/Alpencup) auch tatsächlich ausgetragen werden.

Warten auf den ersten Turniereinsatz 2021: Sebastian Heisele. Bild: golffile

Auf gepackten Koffern saß Anfang vergangener Woche Profigolfer Sebastian Heisele. Immer in der Hoffnung, noch in Abu Dhabi mitspielen zu dürfen: Das erste Turnier des Jahres 2021 auf der European Tour fand dann allerdings ohne der Dillinger statt. Der stand auf der Nachrückerliste, letztlich fehlte ihm nur eine Position, um noch ins 138-köpfige Teilnehmerfeld der Abu Dhabi Championship zu rutschen, die am gestrigen Sonntag endete. Als einzige Deutsche hatten sich Martin Kaymer und Maximilian Kieffer qualifiziert. Beide verpassten den Cut. Vor Jahresfrist war Heisele in Abu Dhabi noch auf dem geteilten 21. Platz gelandet und hatte dadurch wichtige Punkte auf der Weltrangliste gesammelt.

Heisele fliegt nach Dubai

Derweil hoffte der 32-Jährige auf eine Einladung für das Dubai Desert Classic (28. bis 31. Januar). Die auch prompt auch eintraf und Glücksgefühle beim Dillinger freisetzte. Endlich kann er wieder seinen Beruf ausüben und in die neue Saison starten. Beim Turnier in Dubai hatte Heisele vor Jahresfrist den Cut geschafft, mit einer seiner schlechtesten Turnierrunden überhaupt (83 Schläge) am Schlusstag aber ein besseres Ergebnis als Rang 66 verspielt. Nach Dubai steht ein Turnier in Saudi Arabien auf dem Tour-Terminkalender (4. bis 7. Februar).

