Deutscher Ärzte-Titel für Blasius Nuber

Spieler des SC Dillingen ist an einem Wochenende gleich doppelt erfolgreich

Die 29. deutsche Ärztemeisterschaft im Schach sollte eigentlich Ende Mai stattfinden. Wegen der unsicheren Lage in der Coronakrise war das Turnier aber auf Ende August verlegt worden. In der Kongresshalle von Bad Homburg (Nähe Frankfurt) saßen 80 Ärztinnen und Ärzte – unter den Augen des bekannten deutschen Schachgroßmeister Helmut Pfleger – an den Brettern. Gleich mit zwei Titel trat Blasius Nuber (SC Dillingen) die Heimreise an.

Zunächst ging es um die deutsche Blitzmeisterschaft mit einer Bedenkzeit von drei Minuten. Überlegener Sieger wurde FIDE-Meister Blasius Nuber dank 10,5 Punkten aus elf Partien – mit deutlichem Abstand vor Hans-Joachim Hofstetter (KissChess) und Peter Krauseneck vom SC 1868 Bamberg, die beide 9,0 Punkte eroberten.

Dann begann die eigentliche Meisterschaft mit neun Runden Schweizer System und einer Bedenkzeit von 25 Minuten pro Partie. Nuber begann vielversprechend, er gewann die ersten vier Partien, unter anderem gegen den späteren Zweitplatzierten Dr. Konstantin Berger (SF Essen-Werden). In der fünften Runde verdarb er eine theoretisch gewonnene Partie gegen Krauseneck zum Remis. Trotzdem behielt Nuber die Nerven und siegte in den beiden folgenden Partien. Nach einem schnellen Remis gegen FM Hans-Jörg Cordes (VSG Offenbach) lagen Nuber und Berger gemeinsam mit sieben Punkten in Front. Beide gewannen in der Schlussrunde, mit der höheren Buchholzwertung wurde FM Blasius Nuber deutscher Ärztemeister 2021. Als einziger Spieler hatte er keine Partie verloren. Zweiter wurde Berger vor Cordes. Bei der Siegerehrung gab es Sach- und Geldpreise. Blasius holte mit seinem Sieg den zweiten Ärztetitel für die Wertinger Schachfamilie Nuber, denn seine Schwester Helene Giss hatte bereits 2016 diese Meisterschaft für Frauen gewonnen.