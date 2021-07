Erster in der neuen Siegerliste

Walter Brandmaier gewinnt Schretzheimer Auflage-Premiere

Wenn auch – der Corona-Pandemie geschuldet – im vergangenen Sportjahr 2020 nur rund fünf Wochen am Weihnachts- und Königsschießen teilgenommen werden konnte, so kämpften am Ende dann doch zahlreiche Aktive bei der Eintracht Schretzheim um die begehrten Vereinsmeistertitel sowie die drei zu vergebenen Königstitel. Dabei gab es auch ein Novum, denn zum ersten Mal konnten die Auflageschützen um eine eigens angeschaffte Königskette schießen.

Um die Chancen auf die Königswürden gerechter zu gestalten, wurde hier zum allerersten Mal die Anzahl der Schüsse auf 40 Schuss begrenzt. Aber auch dies konnte nicht verhindern, dass in der Auflagedisziplin ein 0,0-Teiler allein nicht reichte, um sich die neue Schützenkette zu sichern: Mit Lothar Massing und Walter Brandmaier konnten gleich zwei Schützen diesen perfekten Schuss aufweisen. Der Deckschuss musste die Entscheidung bringen. Und hier hatte Walter Brandmaier mit einem 4,4-Teiler das bessere Ende für sich.

In der Jugendklasse wiederholte Manuel Engelniederhammer seinen Vorjahressieg. Mit einem 88,2-Teiler gewann er die Jugendwertung. In der Schützenklasse war überraschend ein Luftpistolenschütze das Maß der Dinge: Mit einem hervorragendem 2,9-Teiler verwies Alexander Römming seine Mitstreiter auf die weiteren Plätze.

Aber auch, wer sich die Vereinsmeisterschaft in den verschiedenen Disziplinen sichern wollte, musste mit erstklassigen Ergebnissen aufwarten. Wenn auch nur kurze Zeit in diesem Wettbewerb geschossen werden konnte, waren zum Teil Höchstergebnisse nötig für die begehrten Anstecknadeln der Vereinsmeister. Auch für die fleißigsten Schützen des Weihnachts- und Königsschießens gab es wieder eine kleine Auszeichnung. Hier waren Helmut Ehrmann und Christian Bäsche mit jeweils 47 geschossenen Serien gleichauf. (wabra)