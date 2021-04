Schimmer trifft wieder

FC Heidenheim: Der aus Wertingen stammende Stürmer erzielt in Hannover sein erstes Saisontor.

Sechs Tore hatte er in der vergangenen Saison für den 1. FC Heidenheim in der 2. Fußball-Bundesliga erzielt. Damit war Stefan Schimmer hinter Tim Kleindienst (14 Treffer) und Robert Leipertz (7) dritterfolgreichster Torschütze beim Tabellendritten. In der laufenden Saison musste der aus Wertingen stammende Angreifer bis zum vergangenen Sonntag warten, ehe ihm wieder ein Treffer gelang.

Es lief die 79. Minute, als Schimmer beim Gastspiel in Hannover eine Vorlage von Florian Pick an 96-Torhüter Michael Esser vorbei zum 1:3-Endstand ins Netz spitzelte. „Auf diesen Treffer habe ich lange Zeit warten müssen“, blickt der 26-Jährige auf eine Saison zurück, in der er meist nur zu Kurzeinsätzen gekommen ist. Wieder ein Tor erzielt zu haben, sei einfach ein gutes Gefühl, zumal es für die Mannschaft auch noch zum Sieg gereicht habe, so Schimmer gegenüber unserer Zeitung. In den letzten sechs Saisonspielen hofft der Wertinger, der unter anderem auch eine sportliche Vergangenheit beim FC Gundelfingen hat, noch auf den ein oder anderen Startelfeinsatz: „Ich hoffe, dass ich meine Chance noch bekomme“. Durch den Sieg in Hannover ist der 1. FC Heidenheim auf Rang fünf in der Tabelle vorgerückt und könnte nun erneut ins Aufstiegsrennen eingreifen. Ob der Sprung auf einen der ersten drei Plätze tatsächlich noch gelingt, hänge auch davon ab, was die Konkurrenz aus Bochum, vom HSV, der SpVgg Greuther Fürth und Holstein Kiel macht, sinniert Schimmer.

Mit seinen Heidenheimern möchte er so viele Punkte wie möglich holen. „Dann schauen wir mal, was herauskommt“, schmunzelt der Angreifer. Am Sonntag gastieren Schimmer und Co beim SSV Jahn Regensburg.