13.03.2018

Schlüsselspiel zum Auftakt Lokalsport

Die Kreisliga-U23 des FC Gundelfingen will sich nicht mit Mittelmaß zufriedengeben. Trainer Strehle schickt sein Team bestens vorbereitet in die Fußball-Restsaison

Mit Mittelmaß in der Kreisliga West wollen sich die U23-Kicker des FC Gundelfingen nicht zufriedengeben. Deshalb geht nicht nur bei Trainer Florian Strehle der Blick nach oben. Zumindest mittelfristig wollen die Grün-Weißen wieder mal in die Bezirksliga, Basis dafür soll die erfoglreiche Nachwuchsarbeit sein.

23 Punkte haben die Gärtnerstädter bislang gesammelt und durften als Fünfter überwintern. Damit liegt das Team voll im Soll und ist bei zehn Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone aller Sorgen frei.

Abgesehen von „Nachrückern“ aus dem Juniorenlager gibt es beim FCG keine neuen Gesichter. Fehlen wird im Frühjahr lediglich Dominik Trenker, der gelegentlich im Kreisliga-Team Spielpraxis sammelte und nun für die SSV Glött als Stammkeeper aufläuft.

Zu Saisonbeginn übernahm Florian Strehle das Traineramt beim FCG, für den er auch schon als Jugendtrainer aktiv war. „Damals hat mich etwas gestört, dass oben nichts ankam. Jetzt sitze ich an der Stelle, in der ich das ein Stück weit auch in der Hand habe. Ich möchte die eigenen Talente an höhere Aufgaben heranführen“, so der 45-Jährige. Weshalb für ihn die „Vertragsverlängerung“ auch kein großes Thema war. „Der Verein wollte, ich wollte – da hat das Gespräch nur wenige Minute gedauert“, fasst der Coach das Gespräch in wenigen Worten zusammen. Zumal er sich mit Landesliga-Coach Karlheinz Schabel und A-Junioren–Trainer Joachim Dewein sehr gut versteht. „Wir sind im ständigen Austausch, das erleichtert die Arbeit natürlich“, so Strehle.

Echte Sorgenkinder gibt es bei der U23, die zwischendurch sogar mit einem Durchschnittsalter von 20 Jahren antrat, aktuell nicht. Das größte Problem stellt der relativ kleine Kader dar. „Ohne die Unterstützung der Ersten und der Junioren wäre es manchmal richtig schwer geworden, ein wettbewerbsfähiges Team zu stellen“, berichtet Strehle. Weshalb er durchaus froh ist, dass sich nach langer Verletzungspause Emanuel Ilias, Benedikt Decker und Ghazi Askar zurückgemeldet haben. Außerdem hat Philipp Blank 21 Monate nach seinem Kreuzbandriss die ersten Einsatzminuten erfolgreich absolviert.

„Mit der Vorbereitung bin ich super zufrieden“, lautet das Fazit von Florian Strehle. Schließlich habe sein Team gemeinsam mit den A-Junioren über Fasching ein Trainingslager in Kroatien absolviert und dort überragende Bedingungen vorgefunden. Auch in der Heimat hätten seine Kicker den winterlichen Bedingungen getrotzt und voll mitgezogen. Dass die jüngsten Tests gegen den Bezirksligisten SV Donaumünster (4:1) und den Kreisklassisten SSV Dillingen (1:0) erfolgreich endeten, war nur das i-Tüpfelchen. Die Taktik ist ohnehin vorgegeben, alle FCG-Teams spielen im 4-4-2.

Beim Spitzenreiter TSG Thannhausen beginnt für die Gärtnerstädter der Ligaalltag. Für Strehle es ist ein Schlüsselspiel: „Wenn wir da etwas holen, können wir noch einmal ins Aufstiegsrennen eingreifen. Den zweiten Platz habe ich persönlich keineswegs abgeschrieben.“

Sechs Punkte liegt die „Zweite“ des FC Gundelfingen hinter dem zweiten Tabellenplatz, allerdings haben die Grün-Weißen auch zwei Spiele weniger als der SC Altenmünster absolviert. Die Vizemeisterschaft ist also keineswegs ein utopisches Ziel. (wab)

