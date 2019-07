18.07.2019

Schönes Ambiente, schöne Übungen

Gauliga-Wettkampf in der Gundelfinger Brenzhalle macht Lust aufs Finale im Herbst

Von Ingrid Kling

Eine Turn-Premiere erlebte die neu gestaltete Brenzhalle mit dem zweiten Durchgang der laufenden Gauliga-Saison. Sehr angetan von Ambiente und Organisation zeigten sich die Aktiven in den Altersklassen Erwachsene, Jugend und Schüler C. Im weiblichen Bereich stellten sich 34 Mannschaften der Konkurrenz, während bei den Herren insgesamt 13 Riegen an den Start gingen. Für eine Überraschung sorgte dabei die weibliche Jugend des TSV Wertingen. Ansonsten verließen die erfolgreichen Riegen der ersten Runde auch diesmal die Halle als Tagessieger. Viele Konstellationen versprechen jedoch reichlich Spannung für den Finaldurchgang im Herbst.

Bei der männlichen C-Jugend teilen sich beide Riegen des TSV Buttenwiesen mit der exakt gleichen Punktzahl den Tagessieg. In der Gesamtwertung hat die erste Riege den Vorsprung auf den zweitplatzierten TSV Monheim auf 4,1 Punkte ausgebaut. Platz drei geht derzeit an Buttenwiesen II. Auch die Buben des TV Gundelfingen zeigten sich zum ersten Durchgang verbessert, können aber in den Kampf um die Treppchenplätze nicht mehr eingreifen.

Die Einzelwertung sieht unter den Top Ten sieben Zusam-Turner und drei des TSV Monheim. Angeführt wird das Klassement von Konstantin Seifried (TSV Buttenwiesen).

Aus nur drei Riegen besteht das Teilnehmerfeld bei der männlichen Jugend. Auch die Plätze scheinen bereits vergeben. Mit ihrem zweiten Tagessieg baute die SpVgg Deiningen ihren Vorsprung auf den TSV Wittislingen und den TSV Wertingen noch mal deutlich aus. Wertingen stellt allerdings mit Kilian Siebert den eindeutig besten Einzelturner. Er führt vor dem Finaldurchgang mit 14 Punkten vor zwei Mitstreitern aus Deiningen.

Die Riege des TSV Wertingen hat ihre Führungsposition bei den Turnern ebenfalls weiter ausgebaut. Die TSVler liegen knapp 30 Zähler vor den Dauerrivalen der SpVgg Deiningen. Zwischen der KTV Ries und der zweiten Riege aus Wertingen bahnt sich am Finaltag ein interessanter Wettkampf um den dritten Platz an. Die Riegen sind durch lediglich 1,2 Punkte getrennt. Der TV Dillingen konnte sich vom fünften Rang nicht verbessern.

Die ersten vier Plätze der Einzelwertung werden durch Wertinger Athleten belegt: Manuel Ristagno wird sich den Titel wohl nicht mehr nehmen lassen. Raphael und Marvin Bach belegen die übrigen Stockerlplätze. Beide trennen nur 0,9 Punkte. Andre Grandel auf Rang vier muss auf einen Patzer seiner Vereinskollegen hoffen.

Der Tagessieg bei den Schülerinnen C ging an den TSV Buttenwiesen I, dem wohl auch der Gesamtsieg sicher ist. Der TV Dillingen konnte sein Tagesergebnis vom ersten Durchgang deutlich verbessern und festigte so den zweiten Platz. Der TSV Wittislingen baute seinen Vorsprung gegenüber dem TSV Monheim und TSV Harburg ebenfalls aus und verteidigte Rang drei. Deutlich steigern konnten sich auch die Mädels des SSV Höchstädt, während die Gastgeberinnen keinen guten Tag erwischten.

Pauline Fischer (TSV Wittislingen) geht als Führende der Einzelwertung ins Finale. Ihr Vorsprung von 4,2 Punkten sollte zum Sieg reichen. Die weiteren Plätze sind jedoch noch hart umkämpft. Dana Harms (TSV Buttenwiesen, 2.), Zoely Binswanger (TVD, 3.) sowie Tanja Bittl (Buttenwiesen) und Katrin Hämmerle (TVD) als gemeinsame Vierte trennen gerade mal 1,6 Punkte.

Mit dem Tagessieg und leicht verbesserten Wertungen übernahm die weibliche Jugend des TSV Wertingen die Tabellenspitze und löste den TSV Harburg ab. Die Mädels des TVG überzeugten mit der drittbesten Tageswertung. Auch in der Gesamtwertung konnte so der dritte Rang untermauert werden.

Die Einzelwertung verspricht noch viel Spannung. Um Rang eins duellieren sich die Harburgerinnen Sandra Macho und Valentina Gropper. Sie trennen lediglich 0,5 Punkte. Mit 0,15 Punkten ist der Abstand zwischen Antonia Leicht (TSV Wertingen, 3.) und Lea Hieber (TVG, 4.) noch knapper. Auch Julia Egger (Wertingen, 5.) hält mit lediglich einem Punkt Rückstand Anschluss an die Podestplätze.

Bei den Turnerinnen hat sich der TSV Harburg weiter von der Konkurrenz abgesetzt. Betrug der Rückstand des zweiten, der SSV Höchstädt, ursprünglich nur 2,5 Punkte, so hat sich dieser nun verdoppelt. Der TV Dillingen erturnte in der Tageswertung Platz drei und wird wie auch der TSV Wittislingen im letzten Durchgang alles daran setzen, um den TSV Harburg II noch vom dritten Rang zu verdrängen. Die drei Riegen sind nur durch 1,6 Punkte getrennt.

Weiterhin ein Genuss ist es, der Abonnementsiegerin Katrin Wunderle (SSV Höchstädt) sowie Chiara Mair (TVD, 2.) bei ihren Übungen zuzusehen. Deutlich verbessert zeigte sich auch Katharina Ott (TVL), die sich durch die fünftbeste Tageswertung vom 14. auf den neunten Platz verbessern konnte.

