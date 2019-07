vor 59 Min.

Schrecksekunde kurz vor Schluss

Nicht etwa der vermeintliche Ausgleich des TSV Gilching, sondern vielmehr der Siegesjubel sorgen beim FC Gundelfingen für Aufregung

Kurz vor Schluss herrschte Hektik rund um die Ersatzbank des FC Gundelfingen. Spieler und Verantwortliche blickten Richtung Boden, Trainer Martin Weng orakelte: „So brauche ich gar nicht nach Hause kommen.“ Was war geschehen? Lagen die Landesliga-Fußballer zum Saisonstart beim TSV Gilching-Argelsried aussichtslos zurück und wollten am liebsten im Boden versinken? Mitnichten, der FCG hatte gerade für den 2:0-Endstand gesorgt. Im Überschwang des Jubels hatte Weng seinen Ehering verloren. Als sich der dann abseits des Rasens auf der Tartanbahn wiederfand, war auch für den Gundelfinger Coach wieder alles in Ordnung.

„Ich denke, dass unser Sieg schon verdient ist“, gab er wenig später zu Protokoll, nachdem er schon zur Halbzeitpause gemeint hatte: „Gilching darf von mir aus schon mehr Ballbesitz haben, solange sie nicht gefährlich werden.“ Das war über weite Strecken auch der Fall, die Oberbayern legten schwungvoll los und holten eine ganze Reihe von Freistößen heraus. Doch dies geschah vor allem im Mittelfeld, fernab des Gundelfinger Tores. Das einzige Problem für die Grün-Weißen war nur, dass ihr Innenverteidiger Marius Brugger nach zwei Foulspielen am Rande eines Platzverweises wandelte. Vorsichtshalber nahm ihn Weng nach 36 Minuten vom Feld und schickte den 17-jährigen Nikolas Zeyer erstmals ins Rennen.

Der hätte noch vor dem Seitenwechsel um ein Haar die FCG-Führung bejubeln dürfen, doch Neuzugang Philipp Schmid scheiterte am Gilchinger Pfosten. Dafür waren Zeyer & Co. nach der Pause wieder in der Defensive gefordert. „Da stimmt zwischendurch unsere Ordnung nicht“, wusste auch Weng, doch als seine Schützlinge die wieder gefunden hatten, gingen sie in Führung. Der eingewechselte Jan-Luca Fink setzte den unermüdlich die rechte Seite auf und ab wetzenden Michael Grötzinger ein, dessen Flanke TSV-Keeper Anil Adam nicht unter Kontrolle brachte. Nutznießer war Janik Noller, der zum 0:1 abstaubte (66.).

Den Rückstand wollten die Gilchinger schnellstens wieder wettmachen und jubelten schon, als der Ball dann nach 88 Minuten tatsächlich im Tor lag. Doch Nick Schnöller stand im Abseits, im Gegensatz zu Philipp Schmid auf der Gegenseite. FCG-Kapitän Tiemo Reutter hatte den Ball im Mittelfeld erobert, ihn übers halbe Spielfeld getrieben und dann seinen stürmenden Co-Trainer bedient – 0:2 (90.). (wab)

TSV Gilching-Argelsried: Adam – Buckl, Hölzl, Meißner, Hänschke – Fauth (56. Wiedemann), Rodenwald, Brand, Huber (56. Lelleck) – Ruml (77. Kraus), Schnöller

FC Gundelfingen: Dewein – Grötzinger, Brugger (36. Zeyer), Kühn, Reutter, Weichler – Noller, Braun, Öz (87. Rembold) – Schneider (65. Fink), Schmid

Schiedsrichter: Riedel (FC Horgau) Tore: 0:1 Noller (66.), 0:2 Schmid (90.) Gelbe Karten: Huber, Ruml, Brand / Brugger, Dewein, Zeyer Zuschauer: 360

