Schretzheims Damen gehen in die Vollen

Nach der Corona-Zwangspause startet das Zweitliga-Team am Sonntag bei einem Liganeuling in die neue Spielzeit

Von Helmut Frank

Die Mannschaften der Kegel-Bundesligen starten am Wochenende nach langer Corona-Zwangspause in die neue Saison 2020/21. Auf bayerischer Ligenebene soll es frühestens in der Woche vom 5. bis 11. Oktober wieder mit dem Spielbetrieb losgehen.

Das Corona-Virus sorgt in Deutschland nach wie vor für einen Flickenteppich, was Vorschriften und Regeln zur Durchführung von sportlichen Wettbewerben betrifft. Es gelten teils voneinander abweichende Hygienevorschriften, Abstandsregeln und Konzepte. Auch die Zulassung von Zuschauern ist unterschiedlich geregelt. In manchen Bundesländern sind Zuschauer genehmigt, aber auch hier gelten regional und auf die jeweiligen Sportanlagen bezogen unterschiedliche Vorgaben.

In der neuen Saison gibt es nur noch drei (statt bisher vier) Zweite Bundesligen (Mitte, Ost, Süd). Der BC Schretzheim kegelt in der Zweiten Bundesliga Süd mit Vereinen aus Bayern, Württemberg und Südbaden. Dadurch sind für die Kleeblatt-Damen insgesamt rund 1000 Kilometer mehr als bislang bei der Fahrt zu den Auswärtsspielen zu bewältigen. Die weiteste Reise führt bis Freiburg im Breisgau.

Das Coronavirus hat bereits in der abgelaufenen Spielzeit drastische Einschnitte in das Sportgeschehen gebracht. So musste die Saison zwei Spieltage vor Schluss Anfang März abgebrochen werden. Dies brachte für manche Vereine Vorteile, andere hatten aber auch erhebliche Nachteile. Zu den Verlierern dieser Maßnahme gehört auch der BC Schretzheim. Gleich drei seiner Teams mussten dies deutlich spüren. Den Frauen I wurde die Möglichkeit genommen, noch die Meisterschaft in der Zweiten Bundesliga zu erringen. Meister wurde damit vorzeitig die DJK Ingolstadt, die sich jedoch nach Saisonbeginn auflöste. Schretzheim durfte als Tabellenzweiter nicht in Bundesliga eins aufsteigen. Ähnlich erging es auch den Frauen II. Sie hatten noch die Chance auf den Titel in der Bezirksoberliga. Hart traf es auch die Herren II in der Bezirksliga Süd. Sie hätten dem drohenden Abstieg noch entrinnen können. Doch die fehlenden letzten Spiele konnten nicht mehr ausgetragen werden – und somit war der Abstieg besiegelt.

Die neue Saison stellt an die Aktiven große Herausforderungen. Neben den Hygienekonzepten der einzelnen Bahnbetreiber sind in Bayern auch neue Regelungen im Spielbetrieb zu beachten. So müssen etwa die Spieler und Spielerinnen ab sofort nicht mehr namentlich in einer Mannschaft gemeldet werden, sondern können unter bestimmten Voraussetzungen in jeder Mannschaft eingesetzt werden.

Aufgrund der Corona-Verordnungen konnten die BCS-Frauen nur unter erschwerten Bedingungen das Training durchführen. Deshalb wurden auch keine Vorbereitungsspiele ausgetragen. Nun geht es im Auftaktspiel am kommenden Sonntag, 13. September, 12.30 Uhr, gleich zum Lokalderby nach Burgberg (bei Giengen). Der gastgebende Liganeuling profitierte von dem Verzicht des württembergischen Verbandsliga-Meisters sowie -Vizemeisters und konnte als Dritter aufsteigen. Gegner und Bahnen sind für die BCS-Frauen unbekannt. Schretzheim will trotz der widrigen Umstände gut in die neue Saison starten und gleich die ersten Punkte einfahren. Der Kader des BCS ist unverändert geblieben, das Team wird mit den bewährten Kräften antreten. Neben der sportlichen Herausforderung sind auch die ungewohnten Einschränkungen im Spielbetrieb durch die Hygienekonzepte, die von Bahn zu Bahn unterschiedlich sein können, zu verarbeiten. Die Heimmannschaften müssen der Gastmannschaft bis spätestens Donnerstag in der jeweiligen Spielwoche ihr Hygienekonzept zukommen lassen. Eventuelle behördliche Änderungen nach diesem Termin müssen sofort nach Bekanntwerden nachgemeldet werden. Das Hygienekonzept auf den Bahnen des BC Schretzheim sieht vor, dass keine Zuschauer zugelassen sind.

