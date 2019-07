vor 39 Min.

Schretzheims Damen punkten

BCS-Herren müssen dagegen eine Niederlage einstecken

Von Franz Fischer

Während die Herrenmannschaften durchgehend das Nachsehen hatten, können sich die Frauen des BC Schretzheim an diesem Wochenende über zwei Siege und ein Unentschieden freuen. Bei der Zweiten in Unterglauheim gewannen die Damen knapp mit 5:4. Tina Fischer, Nina Brugger und Sandra Hartner behielten dabei in den Einzeln die Oberhand. Die weiteren Punkte fuhren die Doppel Fischer/Brugger und Hartner/Stefanie Dietrich ein. Mit einem 4:2 im Gepäck kamen die Damen 40 aus Neusäß zurück. Nach den, von Angelika Fischer und Tanja Neder gewonnenen Einzeln, sah es zunächst nach Spannung aus. Die Doppel Fischer/Rosa Schmidt und Neder/Sybille Riegele ließen aber nichts anbrennen. Ein 3:3-Unentschieden retteten die Damen II gegen Zusamaltheim durch ebenfalls zwei gewonnene Doppel, nachdem zuvor nur Emily Schneider ihr Einzel klar für sich entscheiden konnte.

Chancenlos waren dagegen die Herren beim 1:8 bei TeG Lech-Schmuttertal. Das bedeutet aktuell den letzten Tabellenplatz. Lediglich Benedikt Hirner konnte punkten. Auch die Herren 40 mussten bei Lech-Schmuttertal antreten und ließen ebenfalls die Punkte dort. Die bisher sichersten Punktelieferanten Thomas Keis und Christoph Balzer gewannen erneut ihre Einzel. Nach einem gewonnenen Doppel stand es 3:6 aus Schretzheimer Sicht.

Unglücklich war die 4:5-Heimniederlage der Herren 55 gegen Ay Senden, da die Schretzheimer zwei Matches verletzungsbedingt abgeben mussten.

Weiterhin ungeschlagen und aktuell auf Platz zwei sind die Knaben 14 nach dem deutlichen 5:1 über Nördlingen II. Hannes Brückner, Simon Abold, Alexander Burkhart und Oliver Dann machten bereits in den Einzeln alles klar.

Weitere Ergebnisse: Finningen Neu-Ulm – Herren 60 4:2, Knaben 16 – Thannhausen 3:3, Donauwörth II – Bambini 12 6:0.

