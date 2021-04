Der Sport-Nachwuchs darf in Kleingruppen im Freien wieder ran

Der organisierte Sport hat bei der bayerischen Politik darauf gedrungen, dass der Freistaat Regelungen des neuen Bundesinfektionsschutzgesetzes in seiner Landes-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung umsetzt. Dies ist jetzt erfolgt: Training im Freien ist seit dem vergangenen Mittwoch, 28. April, für unter 14-Jährige in Fünfergruppen auch bei einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100 erlaubt. Präsident Jörg Ammon vom Bayerischen Landes-Sportverband sagt dazu: „Ein kleiner Schritt in die richtige Richtung.“ Er hofft möglichst schnell auf weitere Öffnungen.

Oberhalb einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 wurde nun Mädchen und Buben unter 14 Jahren kontaktloser Sport im Freien in Gruppen von höchstens fünf Kindern gestattet. Etwaige Anleitungspersonen dürfen an diesem Sport teilnehmen, wenn sie ein höchstens 24 Stunden altes negatives Testergebnis nachweisen können.

„Das Festhalten an den strengeren Regelungen für den Sport in Bayern trotz einer Erleichterung im Bundesgesetz war für uns nicht nachzuvollziehen“, so Ammon: „Das haben wir sehr deutlich gemacht. Die Politik ist unserer Forderung, wenigstens die zarten und maßvollen Erleichterungen aus dem Bundesgesetz auch in Bayern umzusetzen, nun nachgekommen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Mehr Informationen sowie Antworten auf Fragen im Zusammenhang mit dem Sportbetrieb unter Corona-Einschränkungen bietet der BLSV auf seiner Website (www.blsv.de/coronavirus), in seinen sozialen Medien sowie in Mailings an Sportvereine und Sportfachverbände an. Darüber hinaus steht das Service-Center des Landes-Sportverbands unter der E-Mail-Adresse service@blsv.de und zu den BLSV-Geschäftszeiten unter Telefon 089/15702400 für Rückfragen zum Thema zur Verfügung. (mit pm)