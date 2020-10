27.10.2020

„Schützen Heil und Feuer bumm“

Die SG Fristingen wählt ihren neuen Vorstand

Die Jahresversammlung der Schützengesellschaft Fristingen war aufgrund des Coronavirus in den Herbst verschoben worden, jetzt stand dabei unter anderem die Neuwahl des kompletten Vorstands auf der Tagesordnung.

Vorsitzender Anton Link gab einen Überblick über das ereignisreiche Jahr 2019 mit den vielfältigen sportlichen und gesellschaftlichen Aktivitäten des Vereins. Er bedankte sich bei den zahlreichen Helfern, die sich wieder engagiert haben – sei es beim Rosenmontagsball, bei Umbauarbeiten am Schützenheim oder der alljährlichen Weihnachtsfeier. Einen großen Dank richtete Link an die Mitglieder der Theatergruppe und die Bühnenbauer, die zum Jahreswechsel den lustigen Dreiakter „Die Nacht der Nächte“ aus der Feder von Regina Rösch einstudiert und aufgeführt hatten.

Nach den Berichten leitete Stadtrat Jochen Hihler die Neuwahlen. Als Vorsitzender wurde Anton Link jun. und als Zweiter Vorsitzender Christian Graf bestätigt. Die weiteren Vorstandsmitglieder: Kassenwart Markus Hitzler, Zweiter Kassenwart Richard Hitzler, Schießleiter Thomas Wunderle, Schriftführer Martin Sager, Jugendwartin Franziska Joas, Waffenwart Christoph Hitzler, Erste Beisitzerin Marina Graf, Zweiter Beisitzer Markus Wunderle. Kassenprüfer sind Georg Strasser und Alexander Lehmann.

Vorsitzender Link bedankte sich bei den scheidenden Vorstandsmitgliedern für die reibungslose Zusammenarbeit und bei Alexander Lehmann, der 33 Jahre lang Kassenwart war. Johann Graf bedankte sich bei all seinen Unterstützern in den vergangenen 43 Jahren, in denen er dem Vorstand beiwohnte. Die Versammlung endete mit einem dreifachen „Schützen Heil und Feuer bumm“. (masa)

Themen folgen