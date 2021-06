Schwimmen

Platz acht ist wie ein Sieg für Noah Lerch

Plus Deutsche Meisterschaft: Der Gundelfinger glänzt bei den Titelkämpfen in Berlin mit persönlichen Bestzeiten.

Von Jan Kubica

Zum ersten Mal in der mehr als 40-jährigen Geschichte der SSG Günzburg-Leipheim startet ein Schwimmer des Vereins bei den deutschen Meisterschaften der Männer. Ausnahmetalent Noah Lerch aus Gundelfingen hat sich über 400 Meter Lagen und 1500 Meter Freistil für die Titelkämpfe in Berlin qualifiziert. In beiden Disziplinen verbesserte er dort seine persönlichen Bestmarken deutlich und kehrt mit den starken Rängen zwölf bzw. acht zufrieden aus der Bundeshauptstadt zurück.

