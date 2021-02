vor 17 Min.

Sebastian Heisele kann endlich wieder abschlagen

Sebastian Heisele geht in Qatar an den Abschlag.

Europäische Tour: Startrecht für Qatar Masters ist dem Golfprofi aus Dillingen sicher.

Von Günther Hödl

Trainieren? Ja. Turniere spielen? Eher weniger. Die Saison 2021 verläuft für Golfprofi Sebastian Heisele bislang noch zäh. Auch weil Corona den Terminplan der Europäischen Golf-Tour ausdünnt. Drei Veranstaltungen waren bislang angesetzt, nur einmal durfte der 32-Jährige abschlagen. Doch jetzt geht es für ihn endlich weiter: vom 11. bis 14. März beim mit 1,5 Millionen Dollar Preisgeld ausgestatteten Qatar Master. Heisele hat seinen Startplatz dort sicher.

Für Kenia-Turniere nicht gemeldet

Für das Saisoneröffnungsturnier in Abu Dhabi war Sebastian Heisele nicht qualifiziert. Bei der anschließenden Dubai Desert Classic Ende Januar verpasste der Dillinger nach Runden von 71 und 74 Schlägen den Cut ganz knapp. Drei Bogeys auf dem letzten vier Spielbahnen der zweiten Runde bedeuteten damals das vorzeitige Turnier-Aus wegen eines Schlags zu viel auf der Scorekarte. Als Erstplatzierter auf der Nachrückliste für das Saudi International Anfang Februar fand dieses Turnier ohne Heisele statt. In Qatar geht neben ihm bislang Maximilian Kieffer als einziger weiterer Deutscher an den Abschlag. Für die beiden folgenden Turniere in Kenia hat der Dillinger nicht gemeldet. Aktuell belegt Heisele Rang 230 der Weltrangliste.

